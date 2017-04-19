Звездный скандал: от Дрейка забеременела пышнотелая модель, а он не выходит на связь

Сегодня, 22:20

Лейла утверждает, что носит под сердцем ребенка Дрейка и он, как только об этом узнал, сразу перестал отвечать на ее звонки

Лейла Лейс и Дрейк
Лейла Лейс и Дрейк

Казалось бы, с таким количеством денег, которое 30-летний Дрейк зарабатывает за один концерт (от $350 тыс. до $600 тыс.), он мог бы обеспечить счастливую жизнь всем своим родственникам, бывшим девушкам и потенциальным детям, но все оказалось не так просто.

Говорят, Дрейк скоро станет отцом! Instagram-модель Лейла Лейс, которая общалась с рэпером (предположительно) последние несколько месяцев, выложила в Instagram огромный скандальный пост о том, какой он трус. Лейла утверждает, что носит под сердцем ребенка Дрейка и он, как только об этом узнал, сразу перестал отвечать на ее звонки, – пишет peopletalk.

"Оказывается, в этом мире еще остались мужчины, которые перестают отвечать на звонки после того, как ты говоришь, что ждешь от них ребенка! Я усвоила урок: нельзя быть наивной и доверчивой, если парень тебя не уважает! Ты можешь быть с ним самой лучшей и никак его не обижать, а он будет врать и делать больно, даже если ты этого не заслуживаешь. Даже если ты прощаешь его и принимаешь таким, какой он есть, знай – Дрейк будет относиться к тебе так всегда! Я давно должна была опомниться и бежать от него, но я думала, что он хороший парень. По крайне мере, таким казался. Это такое вранье! Я никогда не говорила ему "нет", что бы он ни просил! И никогда не просила у него ни копейки! Потому что у меня есть свой собственный хлеб! И я еще раз убеждаюсь в том, что он просто хороший актер! За что мне это? И даже если ты молчишь и никому не рассказываешь обо всем, что происходит, ты поплатишься за то, что с ним связалась. Вот как он относится к женщинам, с которыми спит! Иди к черту, Дрейк! И не волнуйся, ты расплатишься за то, что сделал!" – написала Лейла.

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Лейла Лейс

Правда это или нет – мы не знаем, но к этому гигантскому сообщению девушка прикрепила несколько скриншотов переписок – якобы с Дрейком. По ним видно: рэпер действительно добивался внимания Лейлы и переживал, если она долго ему не отвечала. И тут такое!

Сам рэпер пока никак не комментировал сложившуюся ситуацию.
модель, дрейк, instagram

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