Звездный тренд: Натали Портман, Мэйси Уильямс и другие выбрали для "Золотого глобуса" желтые наряды (фото)

Эмили Ратаковски выбрала откровенный наряд от Reem Acra с глубоким вырезом на груди и бедре

В Лос-Анджелесе завершилась 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус-2017". Звезды блистали на красной дорожке в эффектных нарядах от известных брендов. Самым популярным цветом стал желтый.

Эмили Ратаковски выбрала откровенный наряд от Reem Acra с глубоким вырезом на груди и бедре. Беременная Натали Портман отдала предпочтение платью от Prada. Виола Дэвис, которая завоевала "Золотой глобус" за роль второго плана в фильме "Ограды", блистала в Michael Kors.

Свой желтый наряд от Atelier Versace Риз Уизерспун дополнила роскошным колье с бриллиантами.

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Индийская актриса и модель Дипика Падуконе. Фото: Instagram