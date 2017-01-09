Звездный тренд: Натали Портман, Мэйси Уильямс и другие выбрали для "Золотого глобуса" желтые наряды (фото)
Эмили Ратаковски выбрала откровенный наряд от Reem Acra с глубоким вырезом на груди и бедре
В Лос-Анджелесе завершилась 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус-2017". Звезды блистали на красной дорожке в эффектных нарядах от известных брендов. Самым популярным цветом стал желтый.
Эмили Ратаковски выбрала откровенный наряд от Reem Acra с глубоким вырезом на груди и бедре. Беременная Натали Портман отдала предпочтение платью от Prada. Виола Дэвис, которая завоевала "Золотой глобус" за роль второго плана в фильме "Ограды", блистала в Michael Kors.
Свой желтый наряд от Atelier Versace Риз Уизерспун дополнила роскошным колье с бриллиантами.
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Индийская актриса и модель Дипика Падуконе. Фото: Instagram
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