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Звезду "Игры престолов" Питера Динклэйджа позвали в третью часть "Мстителей" http://www.segodnya.ua/img/article/7876/79_main.1484229344.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/79_tn.1484229344.jpg Звезды Cъемки седьмого сезона "Игры престолов" уже завершились, и у Динклэйджа есть время, чтобы поучаствовать в "Мстителях 3"

Звезду "Игры престолов" Питера Динклэйджа позвали в третью часть "Мстителей"

Сегодня, 18:30

Cъемки седьмого сезона "Игры престолов" уже завершились, и у Динклэйджа есть время, чтобы поучаствовать в "Мстителях 3"

Питер Динклэйдж в сериале &quot;Игра престолов&quot;
Питер Динклэйдж в сериале "Игра престолов"

Киностудия Marvel пригласила Питера Динклэйджа, известного по роли Тириона Лангистера из сериала "Игра престолов", присоединиться к актерскому составу третьей части "Мстителей". Роль, которую он может сыграть, пока не называется, известно лишь, что это должен быть один из ключевых персонажей.

Отметим, что съемки седьмого сезона "Игры престолов" уже завершились, и у Динклэйджа есть время, чтобы поучаствовать в "Мстителях 3". Ожидается, что съемки последних стартуют уже весной 2017 года в Шотландии. По неподтвержденным пока официально данным производственный бюджет проекта может составить около 500 миллионов долларов.

Утверждается, что если актер и студия смогут согласовать условия контракта, то его персонаж появится не только в третьих "Мстителях", но и в пока безымянном следующем фильме по мотивам комиксов, который планируется снимать одновременно. Представители студии Marvel по традиции не комментируют кастинг.

Напомним также, что Динклэйдж не новичок в супергероическом кино. Ранее он снимался в картине "Люди Икс: Дни минувшего будущего", в котором ему досталась роль антагониста.
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Источник:

kinonews.ru

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