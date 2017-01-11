Звезду Мэрайи Кэри на Аллее славы испортили знаком вопроса

В настоящее время проводится расследование и разыскиваются виновники

Злоумышленники испортили звезду американской певицы Мэрайи Кэри на Аллее славы. Об этом сообщает ET Online со ссылкой на полицейский департамент Лос-Анджелеса.

Судя по фотографии, рядом с именем артистки был нарисован знак вопроса.

В настоящее время проводится расследование.

Отмечается, что Кэри получила звезду на Аллее славы в 2015 году. Инцидент с памятным знаком произошел через несколько дней после того, как певица объявила о временном уходе из соцсетей.

Mariah Carey's Hollywood Star Vandalized, Cops Investigating (PHOTOS) https://t.co/INND8XOcV4 — TMZ (@TMZ) 10 января 2017 г.

Как полагают различные СМИ, это произошло после того, как Кэри не попала в фонограмму во время новогоднего шоу.