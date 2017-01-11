Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Звезду Мэрайи Кэри на Аллее славы испортили знаком вопроса http://www.segodnya.ua/img/article/7873/32_main.1484147278.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/32_tn.1484147278.jpg Звезды В настоящее время проводится расследование и разыскиваются виновники

Звезду Мэрайи Кэри на Аллее славы испортили знаком вопроса

Сегодня, 17:09

В настоящее время проводится расследование и разыскиваются виновники

С Кэри произошел конфуз во время новогоднего шоу. Фото: instagram.com/mariahcarey
С Кэри произошел конфуз во время новогоднего шоу. Фото: instagram.com/mariahcarey

Злоумышленники испортили звезду американской певицы Мэрайи Кэри на Аллее славы. Об этом сообщает ET Online со ссылкой на полицейский департамент Лос-Анджелеса.

Судя по фотографии, рядом с именем артистки был нарисован знак вопроса.

В настоящее время проводится расследование.

Отмечается, что Кэри получила звезду на Аллее славы в 2015 году. Инцидент с памятным знаком произошел через несколько дней после того, как певица объявила о временном уходе из соцсетей.

Как полагают различные СМИ, это произошло после того, как Кэри не попала в фонограмму во время новогоднего шоу.
шоу, расследование, фотографии, кэри, певицы, полицейский, злоумышленники, Мэрайи Кэри

Вы сейчас просматриваете новость "Звезду Мэрайи Кэри на Аллее славы испортили знаком вопроса". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

gazeta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Дженнифер Лопес обрадовалась провалу Мэрайи Кэри

4 Января, 18:00

Певица не попала в фонограмму на главном ежегодном новогоднем шоу Нью-Йорка

Звезды

Мэрайя Кэри. Фото: AFP

Мэрайя Кэри засветила обнаженный бюст в компании Бейонсе и детей (фото)

13 Декабря 2016, 13:45

Бейонсе с дочерью Блу Айви посетила концерт Мэрайи Кэри

Звезды

Певица недолго была сама. Фото: twitter.com/people

Мэрайю Кэри застукали с молодым парнем на Гавайях

3 Декабря 2016, 11:14

Пара провела вместе День благодарения, пишут западные СМИ 

Звезды

Мэрайя Кэри. Фото: AFP

Мэрайя Кэри и Джеймс Пэкер требуют друг от друга денег

21 Ноября 2016, 19:00

Миллиардер требует от звезды вернуть подаренное им кольцо стоимостью в 10 миллионов долларов

Звезды

Мэрайя Кэри. Фото: AFP

Мэрайя Кэри заявила, что ее роман с миллиардером разрушила сайентология

2 Ноября 2016, 13:00

Джеймс Пэкер стал сайентологом четыре года назад, на одно из собраний его привел известный последователь церкви актер Том Круз

Звезды

Ани Лорак. Фото: Instagram

Ани Лорак в ультракоротких шортах похвасталась босоножками за 26 тысяч гривен - как у Мэрайи Кэри (фото)

31 Октября 2016, 10:01

Певица показала длинные стройные ноги и пышную грудь

Звезды

Мэрайя Кэри Фото: AFP

Мэрайю Кэри бросил жених-миллионер из-за ее экстравагантного поведения и расточительства

27 Октября 2016, 12:00

Пэкер возмутился тем, что певица хочет выставить их быт напоказ

Звезды

Мерайя Кэри. Фото: Instagram

Мерайя Кэри показала, как в золотом купальнике нежится в джакузи

5 Января, 12:30

Певица отдыхает на горнолыжном курорте в Аспене 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.