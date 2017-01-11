Звезду Мэрайи Кэри на Аллее славы испортили знаком вопроса
В настоящее время проводится расследование и разыскиваются виновники
Злоумышленники испортили звезду американской певицы Мэрайи Кэри на Аллее славы. Об этом сообщает ET Online со ссылкой на полицейский департамент Лос-Анджелеса.
Судя по фотографии, рядом с именем артистки был нарисован знак вопроса.
В настоящее время проводится расследование.
Отмечается, что Кэри получила звезду на Аллее славы в 2015 году. Инцидент с памятным знаком произошел через несколько дней после того, как певица объявила о временном уходе из соцсетей.
Mariah Carey's Hollywood Star Vandalized, Cops Investigating (PHOTOS) https://t.co/INND8XOcV4— TMZ (@TMZ) 10 января 2017 г.
Как полагают различные СМИ, это произошло после того, как Кэри не попала в фонограмму во время новогоднего шоу.
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