Звезду "Трансформеров" Шайю ЛаБафа арестовали во время протеста против Трампа

Вчера, 18:30

Скорее всего, скандалисту предъявят обвинения в угрозе физическим насилием

Шайа ЛаБаф. Фото: AFP
Шайа ЛаБаф. Фото: AFP

Актер Шайа ЛаБаф был арестован в Нью-Йорке во время акции протеста против нового президента США Дональда Трампа. Как сообщат TMZ, акция ЛаБафа "Он нас не разделит" стартовала в Куинсе — там актера и взяли под стражу 25 января 2017 года после того, как он повздорил с одним из прохожих.

По словам источников в полиции, некий мужчина сказал в камеру что-то, что не понравилось ЛаБафу, и последний полез в драку. Отмечается, что полицейские дежурили на месте проведения акции с 23 января. Соратники ЛаБафа продолжили бастовать и после того, как их идейного вдохновителя увезли в участок. Скорее всего, скандалисту предъявят обвинения в угрозе физическим насилием.
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