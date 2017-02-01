Звезды "Гарри Поттера" встретились в тематическом парке "Хогвартс" (фото)

На одном снимке можно заметить актера Уорвика Дэвиса, сыгравшего гоблина из банка Гринготтс

Британский актер Джейсон Айзекс (исполнитель роли Люциуса Малфоя во франшизе "Гарри Поттер") поделился с поклонниками на странице в Instagram селфи со своим экранным сыном Томом Фелтоном, известным по роли Драко Малфоя.

Актеры встретились в тематическом парке "Мир Гарри Поттера" в штате Флорида, компанию им также составил Мэттью Льюис, который сыграл в фильмах Невилла Долгопупса.

"Я, Том Фелтон и Мэттью Льюис. Поражаюсь тому, как они стареют, пока я становлюсь моложе",— написал 53-летний Айзекс на своей странице в Twitter.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

На одном снимке можно заметить актера Уорвика Дэвиса, сыгравшего гоблина из банка Гринготтс.