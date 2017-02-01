Звезды "Гарри Поттера" встретились в тематическом парке "Хогвартс" (фото)
На одном снимке можно заметить актера Уорвика Дэвиса, сыгравшего гоблина из банка Гринготтс
Британский актер Джейсон Айзекс (исполнитель роли Люциуса Малфоя во франшизе "Гарри Поттер") поделился с поклонниками на странице в Instagram селфи со своим экранным сыном Томом Фелтоном, известным по роли Драко Малфоя.
Актеры встретились в тематическом парке "Мир Гарри Поттера" в штате Флорида, компанию им также составил Мэттью Льюис, который сыграл в фильмах Невилла Долгопупса.
"Я, Том Фелтон и Мэттью Льюис. Поражаюсь тому, как они стареют, пока я становлюсь моложе",— написал 53-летний Айзекс на своей странице в Twitter.
Фото: Twitter
Фото: Twitter
На одном снимке можно заметить актера Уорвика Дэвиса, сыгравшего гоблина из банка Гринготтс.
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