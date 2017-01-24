Звезды "Ходячих мертвецов" жалуются на низкие гонорары

Сегодня, 18:30

Эндрю Линкольн и Норман Ридус за каждый эпизод зарабатывают порядка 124 тысяч долларов

Звезды "Ходячих мертвецов" жалуются на низкие гонорары

Хотя "Ходячие мертвецы" вот уже несколько подряд остается самым популярным сериалом на кабельном телевидении с точки зрения рейтинга, актеры сериала получают намного меньше, чем их коллеги на американском ТВ – и, крайне этим недовольны.

Эндрю Линкольн и Норман Ридус, ключевые звезды "Ходячих мертвецов", за каждый эпизод зарабатывают порядка 124 тысяч долларов. На первый взгляд эта сумма окажется вполне достойной, однако в сравнении с гонорарами других телевизионных актеров она является весьма скромной. Так, например, ключевые актеры "Теории большого взрыва" за последний сезон получили порядка 22 миллионов долларов — то есть каждый из них получает в среднем по миллиону за серию. А Алексис Бледел и Лорен Грэхэм, снявшиеся в продолжение сериала "Девочки Гилмора", за каждый эпизод получили порядка 2,5 миллиона долларов.

"Ходячие мертвецы", стартовавшие в эфире AMC в 2010 году, за последние несколько лет практически удвоили прибыль канала от рекламы, однако повышать гонорары звездам сериала AMC почему-то не торопится. По слухам, единственные, кому перед съемками в следующем, восьмом сезоне все-таки повысят гонорар — Эндрю Линкольн и Норман Ридус, оплата которым за каждый эпизод в 2017 году увеличится до 620 и 550 тысяч долларов соответственно.
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popcornnews.ru

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