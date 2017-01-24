Звезды "Ходячих мертвецов" жалуются на низкие гонорары

Хотя "Ходячие мертвецы" вот уже несколько подряд остается самым популярным сериалом на кабельном телевидении с точки зрения рейтинга, актеры сериала получают намного меньше, чем их коллеги на американском ТВ – и, крайне этим недовольны.

Эндрю Линкольн и Норман Ридус, ключевые звезды "Ходячих мертвецов", за каждый эпизод зарабатывают порядка 124 тысяч долларов. На первый взгляд эта сумма окажется вполне достойной, однако в сравнении с гонорарами других телевизионных актеров она является весьма скромной. Так, например, ключевые актеры "Теории большого взрыва" за последний сезон получили порядка 22 миллионов долларов — то есть каждый из них получает в среднем по миллиону за серию. А Алексис Бледел и Лорен Грэхэм, снявшиеся в продолжение сериала "Девочки Гилмора", за каждый эпизод получили порядка 2,5 миллиона долларов.

"Ходячие мертвецы", стартовавшие в эфире AMC в 2010 году, за последние несколько лет практически удвоили прибыль канала от рекламы, однако повышать гонорары звездам сериала AMC почему-то не торопится. По слухам, единственные, кому перед съемками в следующем, восьмом сезоне все-таки повысят гонорар — Эндрю Линкольн и Норман Ридус, оплата которым за каждый эпизод в 2017 году увеличится до 620 и 550 тысяч долларов соответственно.