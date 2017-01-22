Звезды "Игры престолов", "Мира Дикого запада" и других известных сериалов снялись для Elle (фото)
Героинями модной фотоистории стали актрисы Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Исса Рей, Мэнди Мур, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Америка Феррера и другие.
Звезды популярных сериалов и телешоу снялись в стильном фотосете для спецвыпуска американского глянцевого издания "Elle. Женщины в телевидении", – сообщает "НВStyle".
В модной фотосъемке для глянца приняли участие звезды таких сериалов, как Мир Дикого запада и Игра престолов, а также подростковой телевизионной драмы Ривердэйл, ситкома Супермаркет и телешоу Белая ворона.
В частности, героинями модной фотоистории стали актрисы Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Исса Рей, Мэнди Мур, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Америка Феррера и другие.
Автором новых кадров со звездами телеиндустрии выступил знаменитый французский фотограф Жан-Франсуа Кампо.
Напомним, четыре разные обложки нового номера Elle Женщины в телевидении украсили актрисы, исполнившие главные роли в новом мини-сериале HBO Большая маленькая ложь – Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц и Шейлин Вудли.
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