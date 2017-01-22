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Звезды "Игры престолов", "Мира Дикого запада" и других известных сериалов снялись для Elle (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/32_main.1485044498.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/32_tn.1485044498.jpg Звезды Героинями модной фотоистории стали актрисы Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Исса Рей, Мэнди Мур, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Америка Феррера и другие.

Звезды "Игры престолов", "Мира Дикого запада" и других известных сериалов снялись для Elle (фото)

Сегодня, 02:46

Героинями модной фотоистории стали актрисы Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Исса Рей, Мэнди Мур, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Америка Феррера и другие.

Звезды популярных сериалов и телешоу снялись в стильном фотосете для спецвыпуска американского глянцевого издания "Elle. Женщины в телевидении", – сообщает "НВStyle".

В модной фотосъемке для глянца приняли участие звезды таких сериалов, как Мир Дикого запада и Игра престолов, а также подростковой телевизионной драмы Ривердэйл, ситкома Супермаркет и телешоу Белая ворона.

В частности, героинями модной фотоистории стали актрисы Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Исса Рей, Мэнди Мур, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Америка Феррера и другие.

Автором новых кадров со звездами телеиндустрии выступил знаменитый французский фотограф Жан-Франсуа Кампо.

Напомним, четыре разные обложки нового номера Elle Женщины в телевидении украсили актрисы, исполнившие главные роли в новом мини-сериале HBO Большая маленькая ложь – Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц и Шейлин Вудли.
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