Airbus показал на видео, как работает летающее такси

Все начинается с вызова беспилотника через приложение в смартфоне

Разработчики летающего такси Vahana, которым занимается одно из подразделений компании Airbus, опубликовали видео об использовании необычного транспорта. В ролике представлена схема взаимодействия с беспилотным такси с точки зрения пассажира, – пишет "Мотор".

Все начинается с вызова беспилотника через приложение в смартфоне. Клиент сразу задает пункт следования, после чего такси автоматически прокладывает маршрут с учетом воздушного трафика.

Дрон приземляется на ближайшую к клиенту "парковку" — это может быть крыша здания. Перед вылетом электроника проводит диагностику всех систем летательного аппарата.

О разработке беспилотного летающего такси компания Airbus объявила в 2016 году. Проект Vahana представляет одноместный дрон, который способен самостоятельно определять другие объекты в воздухе и уходить от столкновений.

Взлет и посадка беспилотника, благодаря поворотным пропеллерам, осуществляется вертикально. Дополнительных технических подробностей о Vahana пока нет.

Разработчики проекта намерены провести испытания прототипов такси к концу текущего года.

Ранее стало известно также о летающем такси от китайской фирмы EHang, которое должно начать работу в Дубае уже летом 2017 года. Оно тоже представляет собой одноместный беспилотник. Масса дрона составляет 250 килограммов, при этом он может перевозить грузы до 100 килограммов. Аппарат оснащен электрической силовой установкой, заряда хватает на 50 километров полета или примерно 23 минуты.