Airbus показала летающий автомобиль будущего

Сегодня, 04:54

Испытания машины могут начаться уже в 2017 году

Фото: Airbus via AP
Фото: Airbus via AP

Летающий автомобиль может быть оснащен четырьмя передними тяговыми пропеллерами и тремя двигателями для маневрирования, установленными на пилонах в задней части корпуса. Кабина будет выглядеть, как у пассажирского лайнера, дверь напоминать люк космического корабля, а колес не будет вообще — вместо них будут две опоры, напоминающие лыжи. Так, по данным информационного агентства Associated Press (AP), выглядит концепт-автомобиль Vahana, разработку которого ведет корпорация Airbus. Его первые испытания могут начаться уже в 2017 году.

"Мечта многих — подняться в воздух и таким образом преодолеть огромные пробки на дорогах, — передает ТАСС со ссылкой на AP. — Изобретатели и предприниматели по всему миру — в том числе и располагающие очень крупными средствами, такие, как корпорация Airbus, борются за возможность стать первыми разработчиками воздушного судна, которое даст возможность пассажирам скользить над шоссе, забитыми автомашинами".

Некоторые из концепт-каров, по данным AP, оснащены крыльями, которые могут складываться на стоянках. "Однако большинство таких аппаратов не являются автомашинами в привычном понимании, — подчеркнуло агентство. — Большинство из них — это устройства, способные осуществлять вертикальный взлет, подобно вертолетам".

В то же время, как отметило AP, "нет гарантии того, что мечты о летающих автомобилях станут реальностью, поскольку на пути к этой мечте слишком много препятствий". Одна из таких преград — необходимость убедить регулирующие органы в том, что летающие автомобили безопасны в эксплуатации.
автомобили, Airbus, летающий автомобиль

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