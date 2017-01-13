Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Автоновости
Акции Fiat обвалились после обвинений США http://www.segodnya.ua/img/article/7878/58_main.1484293145.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/58_tn.1484293145.jpg Авто Агентство по защите окружающей среды снова делает автоконцерну замечания 

Акции Fiat обвалились после обвинений США

Сегодня, 09:38

Агентство по защите окружающей среды снова делает автоконцерну замечания 

Fiat заподозрили в мошенничестве с выбросами. Фото: Pixabay
Fiat заподозрили в мошенничестве с выбросами. Фото: Pixabay

Стоимость акций компании Fiat Chrysler упала на 18% на фоне сообщения Агентства по защите окружающей среды США о том, что Fiat нарушил законодательство – в частности, установил программное обеспечение, которое занижает показатели вредных выбросов в атмосферу в автомобилях Ram 1500 и Jeep Grand Cherokee, сообщает Bloomberg.

Это стало крупнейшим падением стоимости акций автомобильного производителя с октября 2014 года, отмечает издание.

Ранее Агентство по защите окружающей среды США отправило уведомление Fiat Chrysler о том, что компания нарушает закон о чистом воздухе. Речь шла об автомобилях 2014–2016 годов выпуска, оснащенных дизельным двигателем. Обвинение предъявлено не было, а в агентстве отметили, что продолжают исследовать программное обеспечение в автомобилях Fiat.

В заявлении компании отмечается, что дизельные автомобили компании соответствуют всем необходимым требованиям. Fiat выразил готовность работать с Агентством по защите окружающей среды.

В мае 2016 года Министерство транспорта Германии заявило о превышении уровня выбросов двуокиси углерода в автомобилях Fiat. Отмечалось, что на этих автомобилях было установлено то же программное обеспечение, что и на Volkswagen. Это привело к падению стоимости акций на 5%.
США, акции, программное обеспечение, bloomberg, fiat, chrysler

Вы сейчас просматриваете новость "Акции Fiat обвалились после обвинений США". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Republic

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Google представил беспилотный автомобиль

20 Декабря 2016, 07:06

Первая партия машин, состоящая из 100 минивэнов, будет готова в январе

Авто

Jeep Grand Cherokee. Фото: motor.atresmedia.com

Fiat отзывает 90 тысяч автомобилей

19 Ноября 2016, 07:44

Компание отзовет внедорожники моделей Dodge Durango и Jeep Grand Cherokee 

Мир

Наследник автоимперии Fiat инсценировал свое похищение, фото 2000.ua

Наследник автоимперии Fiat инсценировал свое похищение

30 Ноября 2016, 22:27

39-летний Элканн был найден в субботу на Манхэттене, после того как представитель его семьи обратился к властям

Авто

Невероятные автомобили: Fiat Panda 4x4 Monster Truck

24 Сентября 2016, 04:21

Итальянцы скрестили компактный хэтчбек с шасси от монстр-трака

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.