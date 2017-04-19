Авто-битва: Alfa Romeo Giulia QV, BMW M3 и Cadillac ATS-V сравнили в дрэге

Французское издание Motorsport Magazine устроило дрэг-рейсинг между тремя "заряженными" седанами: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde, BMW M3 Competition Package и Cadillac ATS-V. Ролик заезда опубликован на YouTube-канале журнала, – передает Мотор.

Первой финишную черту пересекла "Альфа", проехав тысячу метров за 22 секунды. Самая мощная "Джулия" оснащается 510-сильной твин-турбо "шестеркой". Она позволяет седану набирать "сотню" за 3,9 секунды. Максимальная скорость — 307 километров в час.

Всего на две десятых секунды от "Джулии" отстал седан BMW M3. Вариант со спорт-пакетом Competition Package комплектуется 450-сильным шестицилиндровым двигателем с двумя турбинами. Ста километров в час такой автомобиль достигает за четыре секунды.



За 22,8 секунды тысячу метров со старта прошел Cadillac ATS-V. Эта модель имеет 3,6-литровую твин-турбо "шестерку", которая выдает 460 лошадиных сил и 603 Нм крутящего момента. "Сотню" седан набирает за 3,9 секунды. Максимальная скорость — 302 километра в час.