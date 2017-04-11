Автомобили в Украине шокировали своим возрастом

Сегодня, 04:02

Большинство машин в стране произведены более 19 лет назад

Средний возраст автомобилей в Украине почти 20 лет. Фото: autonews.com.ua
Средний возраст автомобилей в Украине почти 20 лет. Фото: autonews.com.ua

В Украине зарегистрировано более 9,1 млн транспортных средств, из которых 53,4% приходится на автомобили, выпущенные в период СССР или произведенные в странах СНГ, передает Realist.online.

Таким образом, средний возраст транспортных средств в Украине составляет 19,6 лет, что является худшим показателем с начала 2000-х годов. Об этом сообщил генеральный директор Моторного (транспортного) страхового бюро Украины Владимир Шевченко.

В структуре парка легковых и коммерческих автомобилей свыше 20% выпущено до 1985 года. Наиболее массовыми авто являются ВАЗ, ГАЗ и ЗАЗ, далее следуют Volkswagen, Daewoo, Ford, Opel.
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