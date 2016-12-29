Автопарк Верховной Рады хотят кардинально изменить

На заседании Регламентного комитета парламента был представлен проект постепенной замены автопарка Верховной Рады на электромобили. Потребность в обновлении автобазы официально объясняется устаревшим возрастом автомобилей и дороговизной их содержания. Годовое финансирование автобазы, которая насчитывает 174 машины, доходит до 50 млн гривен. Главная статья расходов автобазы – горючее: потребность в бензине/дизеле на 2016 год превысила треть всех расходов. Кроме того, средний возраст машин составляет 13 лет, и их содержание ежегодно растет на четверть, пишет "Главком".

Расчеты аппарата ВР свидетельствуют: в течение следующих шести лет на горючее для депутатских машин будет потрачено 55,1 млн грн., а на запчасти, аккумуляторы, автошины и т.д. – еще 26,6 млн гривен (вместе – 81,7 млн гривен).

Закупать электрокары чиновники хотят поэтапно. Например, в 2018-2019 гг. планируется пополнить автопарк десятью машинами (за 8,7 млн гривен), в последующие два года – еще 27 экологическими автомобилями. Остальные – с 2022 года.

Частично средства должны поступать от распродажи старого автопарка через аукцион.