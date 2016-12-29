Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Автопарк Верховной Рады хотят кардинально изменить http://www.segodnya.ua/img/article/7841/8_main.1482961776.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/8_tn.1482961776.jpg Авто Потребность в обновлении автобазы официально объясняется устаревшим возрастом автомобилей и дороговизной их содержания

Автопарк Верховной Рады хотят кардинально изменить

Сегодня, 04:10

Потребность в обновлении автобазы официально объясняется устаревшим возрастом автомобилей и дороговизной их содержания

Нардепов могут пересадить на электромобили. Фото: Autoua.net
Нардепов могут пересадить на электромобили. Фото: Autoua.net

На заседании Регламентного комитета парламента был представлен проект постепенной замены автопарка Верховной Рады на электромобили. Потребность в обновлении автобазы официально объясняется устаревшим возрастом автомобилей и дороговизной их содержания. Годовое финансирование автобазы, которая насчитывает 174 машины, доходит до 50 млн гривен. Главная статья расходов автобазы – горючее: потребность в бензине/дизеле на 2016 год превысила треть всех расходов. Кроме того, средний возраст машин составляет 13 лет, и их содержание ежегодно растет на четверть, пишет "Главком".

Расчеты аппарата ВР свидетельствуют: в течение следующих шести лет на горючее для депутатских машин будет потрачено 55,1 млн грн., а на запчасти, аккумуляторы, автошины и т.д. – еще 26,6 млн гривен (вместе – 81,7 млн гривен).

Закупать электрокары чиновники хотят поэтапно. Например, в 2018-2019 гг. планируется пополнить автопарк десятью машинами (за 8,7 млн гривен), в последующие два года – еще 27 экологическими автомобилями. Остальные – с 2022 года.

Частично средства должны поступать от распродажи старого автопарка через аукцион.
рада, Верховная Рада, депутаты, нардепы, автомобили, автопарк, электромобили

Вы сейчас просматриваете новость "Автопарк Верховной Рады хотят кардинально изменить". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Компания BMW работает над собственными водородными автомобилями совместно с «Тойотой»

ТОП-10 машин будущего, которым не нужен бензин

21 Декабря, 07:28

Скоро на дорогах появятся водородные автомобили

Авто

За десять месяцев на импорт автотранспорта Украина потратила почти 1,5 млрд долларов. Фото: autonews.autoua.net

В Украину завезли автомобилей на 1,5 млрд долларов

22 Декабря, 04:15

В основном в нашу страну везут машины из Германии, Японии и США

Авто

Чудак покорил сеть, приехав на Lamborghini из Британии в Буковель. Фото: autocentre.ua

Чудак покорил сеть, приехав на Lamborghini из Британии в Буковель

23 Декабря, 04:14

Фотографии суперкара на заснеженных дорогах Карпат быстро разлетелись по соцсетям

Авто

Как быстро очистить автомобиль от снега. Фото: кадр из видео

Лайфхак: как быстро очистить автомобиль от снега

24 Декабря, 04:14

Водителю не понадобился ни веник, ни скребок, не щетка

Авто

Zijing Qingyuan создает обзор на 360 градусов

ТОП-20 жутких полицейских машин: ЗиЛ Каратель, "богомол" и "мыльница"

24 Декабря, 05:57

Также в ТОП попали пучеглазый седан, моргающая Blinky, пару вездеходов и крутой Хаммер

Авто

Honda CR-V

ТОП-10 любимых автомобилей американских богачей

24 Декабря, 07:46

Например, миллиардер Уоррен Баффетт в качестве личной машины выбрал базовый Cadillac XTS стоимостью 45 тысяч долларов

Авто

"Эталон" возрождается. Фото: dumskaya.net

В Украине возрождается еще один автомобильный завод

25 Декабря, 04:12

С января "Эталон" намерен возобновить выпуск автобусов

Авто

Самый вычурный автомобиль: золото, бриллианты и крокодилья кожа

25 Декабря, 04:54

"Черный аллигатор" сконструирован на базе Mercedes-AMG GLS 63

Авто

ЗиЛ выпустил свой последний автомобиль в истории. Фото: news.drom.ru

ЗиЛ выпустил свою последнюю машину в истории

26 Декабря, 04:45

Вместо завода построят современный жилой и офисный комплексы

Украина

Набор сотрудников в дорожную полицию будет проходить в два этапа

ГАИ по-новому: в Украине появится дорожная полиция

26 Декабря, 08:14

Трассы будут патрулировать 2,6 тыс. дорожных полицейских

Авто

Уникальный "Запорожец" пикап. Фото: Auto.ria

В Украине создали уникальный "Запорожец", о котором не знает даже ЗАЗ

27 Декабря, 04:19

За основу самодельного пикапа была взята модель ЗАЗ 968, выпущенная в 1979-м

Власть

Mitsubishi Outlander PHEV для Нацполиции. Фото: twitter

Аваков попытался "выбить" у президента Mitsubishi скидку на внедорожники для Нацполиции

27 Декабря, 10:54

Японский автогигант пообещал подумать и сформулировать новое предложение

Авто

ЗАЗ Vida Cargo. Фото: autocentre.ua

ЗАЗ выпустил новую модель

Вчера, 04:06

Пока новинку оснащают только 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 84 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП

Авто

"Шестисотый" для диктатора: на торги будет выставлен редчайший лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman

Вчера, 05:25

Подобные автомобили принадлежали президенту Ирака Саддаму Хусейну, президенту Уганды Иди Амину, а также императору Японии Хирохито

Авто

Автомобиль, который разочаровал владельцев больше всего: Acura ILX

ТОП-7 автомобилей-разочарований

Вчера, 06:43

Рейтинг составлен по результатам опроса владельцев машин 2014-2017 модельного года, общее число которых превысило 300 тысяч автомобилей

Авто

Кабмин хочет вводить спецпошлины на авто из ЕС для поддержки отечественного производителя

Кабмин определил спецпошлины на авто из Европы

Вчера, 14:10

Специальный режим может вводиться при угрозе отечественному автопрому

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.