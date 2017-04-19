Беспилотные автомобили будут учиться вождению в GTA V

В последнем GTA насчитывается 262 типа транспортных средств, более 1000 пешеходов и животных, 14 видов погодных условий, а также бесчисленные мосты, транспортные сигналы, туннели и перекрестки

Самая большая проблема с автономными машинами заключается, что их каким-то образом надо тестировать в условиях реального мира. Программа таких машин должна адаптироваться в непредсказуемом реальном мире, где беспилотники будут соседствовать на дороге с человеческими водителями. Поэтому одна из компаний решила протестировать свои автопилоты в Grand Theft Auto V, – передает popmech со ссылкой на Road And Track.

Ученые из немецкого Дармштадтского технологического университета и компания Intel Labs нашли способ направлять "визуальную информацию" из GTA V в тестируемую программу самоуправления. Любой, кто играл в игру, знает, что там есть немало деталей — вроде пешеходов, животных, разных погодных условий и сложных транспортных ситуаций — которые могли бы в грубом приближении симулировать нормальный день за рулем в реальном мире.

Это если, конечно, не начать сумасшедшие гонки, сбивать пешеходов или таранить все, что возможно. А, как все знают, такое в GTA вполне возможно.

В последнем GTA насчитывается 262 типа транспортных средств, более 1000 пешеходов и животных, 14 видов погодных условий, а также бесчисленные мосты, транспортные сигналы, туннели и перекрестки. Идея заключается не в том, что шоссе и улицы игрового Лос-Сантоса станут заменой реального асфальта, но игра представляет собой "самое богатое виртуальное пространство на сегодняшний день, из которого мы можем извлечь данные", — говорит Ален Корнхаузер, профессор Принстонского университета.