Цены на автогаз в Украине побили рекорд

За период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 1,5 грн/л – до 14,99 грн/л. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95", ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Розничные цены на сжиженный газ обновили рекорд. Предыдущий пик 13,2 грн/л был зафиксирован в сентябре 2016 г.

Основным фактором подорожания аналитики называют нехватку ресурса.

"Импорт СУГ в августе планируется на уровне 90–100 тыс. т, тогда как минимальная потребность нами оценивается в 120 тыс. т. Дефицит в размере 20% – ключевой фактор обеспокоенности рынка", – говорит аналитик Артем Куюн.

Напомним, в целях экономии украинцы продолжают скупать дизельные автомобили, в то же время Европа уже активно переходит на электрокары.