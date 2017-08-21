Цены на автогаз в Украине побили рекорд

Сегодня, 12:27

Аналитики считают, что стоимость растет из-за нехватки ресурса

Цены на автогаз в Украине побили рекорд
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

За период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 1,5 грн/л – до 14,99 грн/л. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95", ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Розничные цены на сжиженный газ обновили рекорд. Предыдущий пик 13,2 грн/л был зафиксирован в сентябре 2016 г.

Основным фактором подорожания аналитики называют нехватку ресурса.

"Импорт СУГ в августе планируется на уровне 90–100 тыс. т, тогда как минимальная потребность нами оценивается в 120 тыс. т. Дефицит в размере 20% – ключевой фактор обеспокоенности рынка", – говорит аналитик Артем Куюн.

Напомним, в целях экономии украинцы продолжают скупать дизельные автомобили, в то же время Европа уже активно переходит на электрокары.
цены, газ, дефицит, азс, автогаз

Вы сейчас просматриваете новость "Цены на автогаз в Украине побили рекорд". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

OilNews

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

При цене автомобильного газа выше 15 грн/л становится выгоднее ездить на бензине. Фото: из архива "Сегодня"

В Украине стремительно дорожает автомобильный газ: почему и что будет дальше

Вчера, 18:37

Эксперты говорят о дефиците LPG-газа и прогнозируют снижение цен лишь через месяц

Украина

Как изменится жизнь украинцев. Фото: архив

Как жизнь украинцев изменится в сентябре: образование по-новому, абонплата на газ и новый курс доллара

Сегодня, 08:07

Кроме этого, в конце августа – начале сентября ожидается рост цен на аренду недвижимости 

Экономика

Аптеки могут снова повысить цены. Фото: ТАСС

Украинцам грозит новое подорожание лекарств - эксперты

Вчера, 07:55

Аналитики назвали факторы, которые могут повлиять на стоимость препаратов

Экономика

В амбарах уже около 35 млн тонн ранних зерновых, больше всего пшеницы — 25,3 млн тонн. Фото сделано Daniel Hansen on Unsplash

Украина собирает урожай: что будет с ценами на хлеб

Вчера, 07:11

Зерна собрали достаточно, но к зиме хлеб может подорожать на 10%

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования