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Чудак покорил сеть, приехав на Lamborghini из Британии в Буковель (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/51_main.1482442186.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/51_tn.1482442186.jpg Авто Фотографии суперкара на заснеженных дорогах Карпат быстро разлетелись по соцсетям

Чудак покорил сеть, приехав на Lamborghini из Британии в Буковель (фото)

Сегодня, 04:14

Фотографии суперкара на заснеженных дорогах Карпат быстро разлетелись по соцсетям

На горнолыжном курорте Буковель туристы заприметили Lamborghini Huracan с грузовым боксом на крыше и, что самое примечательное, с британскими номерами.

Это дает основания полагать, что владелец Lamborghini Huracan приехал в Буковель из Британии.

С другой стороны, судя по украинскому трезубцу на боксе, можно предположить, что владелец итальянского суперкара на самом деле украинец. Так или иначе, но в наших Карпатах нечасто встречаются спортивные автомобили, да еще такие.

Фотографии и видео суперкара на заснеженных дорогах западной Украины быстро разлетелись по соцсетям, собрав множество лайков.
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Источники:

АвтоЦентр.ua, "Сегодня"

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