Чудак покорил сеть, приехав на Lamborghini из Британии в Буковель (фото)

На горнолыжном курорте Буковель туристы заприметили Lamborghini Huracan с грузовым боксом на крыше и, что самое примечательное, с британскими номерами.

Это дает основания полагать, что владелец Lamborghini Huracan приехал в Буковель из Британии.

С другой стороны, судя по украинскому трезубцу на боксе, можно предположить, что владелец итальянского суперкара на самом деле украинец. Так или иначе, но в наших Карпатах нечасто встречаются спортивные автомобили, да еще такие.

Фотографии и видео суперкара на заснеженных дорогах западной Украины быстро разлетелись по соцсетям, собрав множество лайков.