"Дизельгейт": экс-инженера Volkswagen приговорили к тюрьме
Бывшего сотрудника корпорации обвиняют в подлоге
Бывший инженер автокорпорации Volkswagen Роберт Лян, сыгравший ключевую роль в "дизельном скандале" (Дизельгейт), был приговорен к тюремному заключению. Он знал о том, что немецкий автопроизводитель нарушает закон США, и скрывал это.
Как сообщают американские СМИ, его срок составит более трех лет, после чего Лян будет обязан выплатить штраф в размере $200 тыс.
Концерн Volkswagen ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.
Правительство США обязало компанию отозвать 482 тыс. легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах.
Ранее стало известно, что из-за дизельгейта в Украину могут хлынуть б/у авто из Германии.
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