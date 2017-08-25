"Дизельгейт": экс-инженера Volkswagen приговорили к тюрьме

Бывший инженер автокорпорации Volkswagen Роберт Лян, сыгравший ключевую роль в "дизельном скандале" (Дизельгейт), был приговорен к тюремному заключению. Он знал о том, что немецкий автопроизводитель нарушает закон США, и скрывал это.

Как сообщают американские СМИ, его срок составит более трех лет, после чего Лян будет обязан выплатить штраф в размере $200 тыс.

Концерн Volkswagen ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

Правительство США обязало компанию отозвать 482 тыс. легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах.

Ранее стало известно, что из-за дизельгейта в Украину могут хлынуть б/у авто из Германии.