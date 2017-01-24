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Единственный в мире: для Шварценеггера создали электрический Mercedes-Benz (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7910/95_main.1485216568.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/95_tn.1485216568.jpg Авто Внедорожник разгоняется с места до 100 км в час за 5,6 секунды и достигает максимальной скорости 183 км в час

Единственный в мире: для Шварценеггера создали электрический Mercedes-Benz (фото,видео)

Сегодня, 06:54

Внедорожник разгоняется с места до 100 км в час за 5,6 секунды и достигает максимальной скорости 183 км в час

Австрийская фирма Kreisel построила по заказу Арнольда Шварценеггера полностью электрический Mercedes-Benz G-Class. Внедорожник, подготовленный в единственном экземпляре, получил два электродвигателя, – передает "Мотор".

Культурист, актер и политик Арнольд Шварценеггер достаточно давно освещает проблемы загрязнения окружающей среды и глобального изменения климата. При этом он неоднократно подвергался критике за коллекционирование автомобилей. В рамках предвыборной кампании перед назначением на пост губернатора Калифорнии он пообещал перевести один из своих "Хаммеров" на водород — проект обошелся ему в 21 тысячу долларов.

Компания Kreisel известна уже несколькими проектами электрокаров на базе различных немецких автомобилей. Например, ранее австрийцы построили электрические VW Golf, Porsche Panamera, универсал BMW 3-Series и другие модели. Kreisel занимается разработкой собственных батарей и строит в Австрии завод, рассчитанный на выпуск аккумуляторов общей емкостью 800 тысяч киловатт-часов в год.

В случае с G-классом Шварценеггера австрийцы использовали два блока батарей весом 510 килограммов и емкостью 80 киловатт-часов, а также электромоторы мощностью 490 лошадиных сил. Этого достаточно для разгона внедорожника с места до 100 километров в час за 5,6 секунды и максимальной скорости 183 километра в час. Запас хода при этом превышает 300 километров.

Внешне автомобиль отличается от обычного G-класса только эмблемами Kreisel. Розетка для зарядки аккумуляторов установлена на место заливной горловины бензобака. Вместе с тем в салоне появилась другая приборная панель, где теперь нет тахометра, а значок бензоколонки у бывшей шкалы количества топлива заменен на изображение батарейки.

Планов на серийный выпуск электрического внедорожника у разработчиков нет.
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