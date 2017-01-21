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Электрический гиперкар Dendrobium разгонится до 400 км/ч (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7903/85_main.1484952380.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/85_tn.1484952380.jpg Авто Сингапурский "цветок" дебютирует нынешней весной на Женевском автосалоне в статусе прототипа

Электрический гиперкар Dendrobium разгонится до 400 км/ч (видео)

Сегодня, 06:05

Сингапурский "цветок" дебютирует нынешней весной на Женевском автосалоне в статусе прототипа


Сингапурская компания Vanda Electrics совместно с британской инжиниринговой компанией Williams Advanced Engineering разработала электрический гиперкар Dendrobium, – пишет "Популярная Механика".

Сингапурцы из Vanda Electrics ранее выпускали скутеры и небольшой грузовичок "Муравей", но с помощью англичан из Williams Advanced Engineering, которые любезно предоставят "формульные" технологии, в модельном ряду компании должен появиться настоящий гиперкар — причем электрический. Разработчики уже назвали модель первым в истории гиперкаром из Сингапура, но о нем пока мало что известно.

Столь необычное имя гиперкар получил в честь растения рода Дендробиум из семейства орхидных. По мнению сингапурцев, двери электромобиля, которые открываются вместе с частью крыши, напоминают лепестки цветка этого растения. Dendrobium получит двухместный салон, отделанный кожей и углеволокном, а монокок из композитных материалов и электрическая силовая установка разработаны Williams Advanced Engineering.

По предварительной информации, мощность "Дендробиума" с батареей на 100 кВт⋅ч составит 1500 лошадиных сил, благодаря чему электрогиперкар сможет разогнаться до 100 км/ч всего за 2,7 секунды и достигнуть максимальной скорости 400 км/ч. Запас хода при этом должен составить около 400 километров. Сингапурский "цветок" дебютирует нынешней весной на Женевском автосалоне в статусе прототипа.

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технологии, автомобили, мощность

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