Электромобили массово покоряют Украину

Год назад в Украине отменили ввозные пошлины на электромобили. Население сразу же увеличило спрос на зеленые авто: по новым электрокарам – почти на 155%, по б/у – больше, чем на 550%. Поштучно соответственно это, по итогам 2016 года, — 290 шт. и 1144 шт., передает AUTO-Consulting.

Среди новых (и условно новых – до 2-х лет) электромобилей львиная доля продаж у Nissan Leaf – 168 авто (из 290). На втором месте по популярности у нас Tesla Model S – 28 авто. на третьем – BMW i3 – 24 авто. А сразу за ней – электрический Mercedes-Benz B-Класса – 23 авто.

Среди других электрических лидеров продаж – Tesla Model X, Volkswagen Golf и китайские Bio.

В продажах подержанных электромобилей Nissan Leaf — безоговорочный лидер – 981 проданный электромобиль (86% рынка). Следом за ним, с большим отрывом, электрический Ford Focus – 60 штук. А также – Tesla Model S – 29 авто.

В десятке лидеров продаж среди б/у автомобилей BMW i3 и Mercedes-Benz B-Класса – по 14 авто. А также smart fortwoo и Renault Kangoo – 12 и 10 авто соответственно.

Надо констатировать, что хотя, после отмены пошлин, продажи электромобилей в Украине относительно серьезно выросли, можно предположить, что не только цена играет ключевую роль в их пока невысокой популярности. На нее влияет и количество зарядных станций, и длина пробега от одной зарядки, и время эксплуатации дорогих аккумуляторных батарей. Кроме того, Рада собирается отменить еще и НДС при покупке электромобилей, что, в свою очередь, сделает покупку электромобиля еще заманчивей.