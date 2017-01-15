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Эти парни родились в экскаваторе: их мастерство поражает (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7883/11_main.1484434750.png http://www.segodnya.ua/img/article/7883/11_tn.1484434750.png Авто Спуститься по осыпающемуся склону оврага, станцевать на ковше и пробуксовать передними краями гусениц — все это можно сделать, если знать, как правильно жать на рычаги

Эти парни родились в экскаваторе: их мастерство поражает (видео)

Сегодня, 05:15

Спуститься по осыпающемуся склону оврага, станцевать на ковше и пробуксовать передними краями гусениц — все это можно сделать, если знать, как правильно жать на рычаги


Экскаваторы умеют дрифтовать не хуже спортивных автомобилей, если в кабине — опытный мастер. Экскаваторщики на видео местами нарушают технику безопасности, но делают это очень красиво, – пишет "Популярная Механика".

Спуститься по осыпающемуся склону оврага, черпать воду из реки, станцевать на ковше и пробуксовать передними краями гусениц, выбраться на длинных распорках из ручья по крутому склону — все это можно сделать, если знать, как правильно жать на рычаги.
видео, экскаватор, мастерство

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