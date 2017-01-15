Эти парни родились в экскаваторе: их мастерство поражает (видео)

Спуститься по осыпающемуся склону оврага, станцевать на ковше и пробуксовать передними краями гусениц — все это можно сделать, если знать, как правильно жать на рычаги

Экскаваторы умеют дрифтовать не хуже спортивных автомобилей, если в кабине — опытный мастер. Экскаваторщики на видео местами нарушают технику безопасности, но делают это очень красиво, – пишет "Популярная Механика".

Спуститься по осыпающемуся склону оврага, черпать воду из реки, станцевать на ковше и пробуксовать передними краями гусениц, выбраться на длинных распорках из ручья по крутому склону — все это можно сделать, если знать, как правильно жать на рычаги.