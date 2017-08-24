Ferrari представила новую "дешевую" модель

Сегодня, 07:00

С места до ста километров в час родстер с семиступенчатым "роботом" разгоняется за 3,5 секунды


Публичный показ Ferrari Portofino состоится в сентябре на автошоу во Франкфурте

Публичный показ Ferrari Portofino состоится в сентябре на автошоу во Франкфурте

Публичный показ Ferrari Portofino состоится в сентябре на автошоу во Франкфурте

Публичный показ Ferrari Portofino состоится в сентябре на автошоу во Франкфурте

Публичный показ Ferrari Portofino состоится в сентябре на автошоу во Франкфурте

Публичный показ Ferrari Portofino состоится в сентябре на автошоу во Франкфурте

Публичный показ Ferrari Portofino состоится в сентябре на автошоу во Франкфурте

Компания Ferrari провела онлайн-премьеру новой модели — это родстер Portofino, который заменит в линейке California T и станет самой доступной машиной марки. Открытая новинка получила 590-сильный двигатель, – передает "Мотор".

Как и предшественник, Portofino оснащен "восьмеркой" объемом 3855 кубических сантиметров. Однако агрегат с двумя турбинами отличается новыми поршнями и шатунами. Относительно "Калифорнии" прибавка в мощности равна 40 лошадиным силам, крутящий момент вырос с 755 до 760 Нм.

С места до ста километров в час родстер с семиступенчатым "роботом" разгоняется за 3,5 секунды (на 0,1 секунды быстрее предшественника), максимальная скорость превышает 320 километров в час.

Спорткар построен на новом шасси, которое позволило сделать "Портофино" легче "Калифорнии". Конкретные цифры не приводятся; известно лишь, что распределение массы по осям составляет 46 на 54 процента в пользу задней. Другими техническими особенностями стали электронноуправляемый дифференциал сзади, электроусилитель руля и доработанные магнитореологические амортизаторы.

В дизайне Portofino угадываются черты моделей 812 Superfast и GTC4Lusso, интерьер при этом почти в точности повторяет салон последней. В оснащение "доступной" новинки вошли мультимедийный комплекс с 10,2-дюймовым тачскрином, а также сиденья с электрорегулировкой в 18 направлениях. В Ferrari отмечают также, что при сложенном жестком верхе в салоне модели на 30 процентов тише по сравнению с California T.

Публичный показ Ferrari Portofino состоится в сентябре на автошоу во Франкфурте. О стоимости родстера информации пока нет.

Напомним, угонщика Ferrari поймали, когда он попрошайничал на бензин.
Ferrari, Феррари, автомобили

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