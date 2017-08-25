Германия может отказаться от авто на бензине и дизеле – Меркель

Сегодня, 04:16

Точных прогнозов по переходу страны на электромобили немецкий канцлер пока не озвучивает

Ангела Меркель. Фото: AFP
Ангела Меркель. Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель намекнула, что это только вопрос времени, когда Германия последует за Францией, Великобританией и Индией в запрете новых продаж автомобилей, оснащенных бензиновыми или дизельными двигателями, пишет CNN.

"Я не могу назвать точный год, но подход будет правильным, потому что, если мы быстро инвестируем в зарядную инфраструктуру и технологию для электромобилей, общее изменение будет структурно возможным", — сказала Меркель.

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Как известно, Меркель хочет получить четвертый срок в качестве канцлера на выборах 24 сентября, и давление на ее правительство усиливает позицию по загрязнению воздуха, поскольку кризис над грязными дизельными двигателями усилился.

После кризисной встречи между высокопоставленными политиками и топ-менеджерами, немецкая автомобильная промышленность согласилась изменить более 5 миллионов дизельных автомобилей для сокращения выбросов.
Германия, Меркель, электрокары, электромобили, дизельгейт

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Источник:

fdlx.com

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