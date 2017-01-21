Главные автоновинки 2017 года: спорт-купе для шпиона и суперэкономный гибрид

Мировая автоиндустрия построена так, чтобы постоянно подогревать интерес потенциальных клиентов к новинкам. Их скрывают, но "шпионские" фотографии ожидаемых авто в изобилии попадают в интернет намного раньше официальных презентаций. Жесткая конкуренция заставляет автопроизводителей постоянно совершенствовать даже самые продаваемые модели: больше сил, больше крутящего момента, меньше литров "на сотню", меньше вредных выбросов в атмосферу, больше безопасности... И так — из года в год.

Не стал исключением и только что пришедший 2017-й, который подарит нам немало автоновинок. Часть их уже можно увидеть в официальных презентациях или в виде концепт-каров — еще осенью во время Франкфуртского автошоу, — но все мы знаем, что между выставочным экспонатом и появлением новинки на мировом авторынке может пройти не один месяц. А ряд новинок можно "подсмотреть" под защитными пленками, умышленно прячущими истинные формы автомобиля от объективов фотокамер. А прятать есть что: многие автоновинки весьма оригинальны и не станут ширпотребом даже после выхода в серийное производство.

Nissan Pathfinder: больше силы

от 1 200 000 грн

Обновленный "Следопыт" (а именно так переводится название этого большого внедорожника), замаскированный камуфляжными элементами, был замечен на дорогах США еще в конце лета прошлого года: так производители скрывали от фотографов переднюю и заднюю части кузова. Сегодня уже известно, что Pathfinder 2017 модельного года получил новые радиаторную решетку, бамперы, оптику и зеркала. Передний и задний обвесы стали более рельефными, что в комплексе с выросшими размерами кузова придали автомобилю более массивный и агрессивный облик — это при том, что Pathfinder и ранее был большим и "мускулистым".

Из изменений в интерьере можно отметить еще более просторный и комфортный салон, получивший улучшенные материалы отделки и большую цветовую палитру. Все сиденья, включая пассажирские, оснащены подогревом. Также подогрев встроен и в рулевое колесо, чтобы водителю даже в самые сильные морозы было комфортно управлять автомобилем с первых же секунд. А за комфорт в салоне отвечает климат-контроль, работающий сразу

в трех направлениях.

Несмотря на увеличение размеров, по весу Pathfinder "похудел" на целых 230 кг, что в сочетании с 270-сильным базовым мотором позволило улучшить динамику и одновременно снизить расход топлива. Точные данные еще не разглашаются, но предварительно озвучена экономия до 30% по сравнению с предыдущим поколением. Инженеры Nissan также добавили стабильности высокому и склонному к раскачкам кузову, оснастив автомобиль более жесткими амортизаторами.

"Следопыт". Стал более "мускулистым" и стабильным, при этом "похудел" на целых 230 кг.

Alfa Romeo Giulia: молниеносный и "нафаршированный"

цена неизвестна

Новый спортивный седан с красивым названием Guilia итальянцы представили как высокотехнологичный суперсовременный автомобиль, собравший воедино все достижения компании. Экстерьер авто гарантирует повышенное внимание на дороге: крупный и стильный передний бампер, слегка "прищуренные" фары со светодиодной начинкой, массивный воздухозаборник. Активный спойлер сзади настроен так, чтобы на высоких скоростях автомобиль прижимался к дороге, обеспечивая тем самым лучшее сцепление колес с дорожным покрытием.

Интерьер новинки также выполнен в спортивном стиле: комфортные кресла с ярко выраженной боковой поддержкой, крупные спидометр и тахометр. В отделке салона применены самые разнообразные материалы: натуральная и искусственная кожа, алюминий, карбон, тканевые вставки. Уже в начальной комплектации присутствуют массажер, охлаждение и подогрев сидений, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система нового поколения, всевозможные электронные системы безопасности.

Известно, что автомобиль получит широкий выбор как бензиновых, так и дизельных двигателей, а самая "заряженная" комплектация будет оснащена шестицилиндровым трехлитровым Twin Turbo, способным выдать 510 л. с. Он, кстати, позаимствован у Mazeratti Ghibli. Этот мотор разгоняет Alfa Romeo Giulia до "сотни" практически молниеносно — всего за 3,8 секунды.

"Итальянец". Спойлер сзади настроен так, чтобы на высоких скоростях авто прижималось к дороге.

Mazda RX-9: как гибрид

цена неизвестна

Премьера нового спорт-купе от Mazda только ожидается, поэтому стоимость его пока неизвестна. Но даже по имеющимся фото и техническим характеристикам можно сделать уверенный вывод, что она будет кусаться.

Ключевая особенность этого нового спорткара, по сравнению с нынешним RX-8, — роторный двигатель SkyActive. Производитель планирует приблизить его основные показатели — расход топлива и содержание вредных веществ в выхлопе, — к показателям гибридных двигателей. При этом мотор должен развивать 300 лошадиных сил.

А для еще более быстрого, по сравнению с предыдущей версией, разгона планируется значительно снизить общую массу автомобиля путем применения современных облегченных материалов.

Стоит отметить, что 2017 год выбран для выхода в свет нового спорт-купе неслучайно: именно в этом году исполняется 50 лет с момента появления модели CosmoSport, в которой впервые японским производителем был применен роторно-поршневой двигатель.

Как у Джеймса Бонда. За рулем легко представить супершпиона.

Renault Megane: для крутых виражей

от 320 500 грн

Четвертое поколение Megane получило экстерьер, схожий с внешностью флагманской модели Renault Talisman. А по сравнению с предыдущим поколением с первого взгляда можно отметить гораздо большую радиаторную решетку, новые бамперы, спойлер и световые приборы, более покатую крышу и новый задний свес. Колесная база выросла на 28 мм, что должно дать еще больше простора в салоне, в первую очередь пассажирам сзади.

Салон получил новые, еще более комфортные сиденья и усовершенствованную панель приборов, а также более дорогие (по крайней мере на вид) материалы отделки.

Базовый 1,2-литровый бензиновый мотор новинки развивает 130 л. с. благодаря наличию турбонаддува. Кроме него, доступны будут дизельные двигатели 110 и 130 л. с., а самая "заряженная" версия получит 220-сильный мотор. Ожидается и гибридая версия Renault Megane, которая обещает расходовать на сотню километров всего лишь около трех литров бензина. ABS, подушки безопасности, камера заднего обзора входят в базовую комплектацию автомобиля, как и специальные крепления для детского автокресла. А для поклонников спортивных версий будет доступна модификация Megane GT, которая получила полностью измененные обвес и решетку радиатора, а также стильные 18-дюймовые колесные диски. И это еще не все: в комплексе с 205-сильным двигателем GT-версия впервые в классе оснащается полным приводом 4Control, отлично зарекомендовавшим себя в Renault Laguna. Вдобавок к этому Megane получил усиленные тормоза и более жесткую подвеску для лучшей управляемости в крутых виражах.

Для надежности. Получил усиленные тормоза и более жесткую подвеску.

Suzuki Ignis: новый класс

$13 600*

Внешне этот автомобиль — практически точная копия концепта iM-4, представленного в прошлом году на автошоу в Женеве. Несмотря на то, что это хетчбэк, благодаря увеличенному почти до 180 мм клиренсу и массивным элементам экстерьера создается впечатление, что перед нами кроссовер. Японцы же называют класс, к которому относится Ignis 2017, New Multi Compact — Suzuki Ignis призван стать основателем этого класса. А некоторые элементы "внешности" и правда были позаимствованы у спортивных внедорожников, в том числе — массивные рельефные бамперы.

Интерьер новинки отличается минимализмом, но под кажущимся простым внутренним убранством скрывается серьезная техническая "начинка", а яркие вставки из кожи придают салону презентабельный вид. Удобная панель приборов, многофункциональное рулевое колесо — это еще не все: уже в базовой версии автомобиль оснащается шестью подушками безопасности, функцией распознавания дорожной разметки и системой, препятствующей лобовым столкновениям. Мультимедийный комплекс оснащен навигационным модулем. А вот другие технические нюансы новинки японцы пока не разглашают. Предполагается, что в базовой версии Ignis будет укомплектован экономичным 90-сильным бензиновым двигателем, а любители спортивного стиля езды смогут выбрать один из более мощных турбированных моторов.

*Это стоимость автомобиля в Японии. Сколько он будет стоить в Украине, пока неизвестно.

Компактный "японец". Хетчбэк, похожий на кроссовер.

Audi RS-1: настоящий "спортсмен"

от 1 140 000 грн

У этой автоновинки очень запоминающаяся внешность: хищный массивный передний бампер с внушительной радиаторной решеткой, крышка капота с угловатыми ребрами, стильная оптика, колесные арки, раздутые под 18-дюймовые диски, и аэродинамический обвес. Выраженно спортивный экстерьер сочетается с не менее спортивным оформлением салона. Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым TFSI, который в данной версии будет выдавать 300 сил и 400 Н. м. крутящего момента, что позволит легкому компакт-хетчбэку разгоняться до "сотни" всего за 5 секунд. Новинку можно будет купить как в трехдверном, так и в пятидверном исполнении.

"Стиляга". Будет продаваться в 3-дверном и 5-дверном варианте.

LADA Largus: стал более проходимый

от 220 000 грн

Этот универсал поразительно похож на известный нам уже немало лет Renault Logan. Но в его компоновке производитель обещает другие стойки, удлиненные задние пружины, новый обвес и 16-дюймовые колесные диски. В итоге он получит столь необходимые на наших дорогах дополнительные сантиметры клиренса — он будет составлять 175 мм. Изменения коснутся двигателя. Производитель пока не разглашает техподробностей, известно лишь то, что объемы моторов останутся прежними, а их экологичность будет соответствовать нормам ЕВРО-5. Обновленный Largus будет отличаться и более серьезной комплектацией: 2 подушки безопасности, центральный замок, подогрев передних сидений и зеркал, АБС с функцией настройки усилия, сплит-система.

Универсал. Теперь с серьезным клиренсом в 175 мм.

Toyota Highlander

от 1 300 000 грн

Highlander выпускается уже без малого 17 лет (премьера состоялась в рамках Нью-Йоркского автосалона в 2000 году) и за это время визуально не слишком изменился. Интересно, что нового появилось в очередном рестайлинге большого кроссовера от Toyota?

Изменения в экстерьере коснулись бамперов, передней оптики, задних световых приборов. Благодаря им автомобиль стал выглядеть более изысканно, но в то же время не потерял узнаваемости: все детали внешнего облика, характерные только для Highlander, остались нетронутыми.

Интерьер внешне не получил существенных изменений, но в то же время производитель стал применять для обивки сидений более современные материалы с повышенным сроком эксплуатации. Новинка получила новую мультимедийную систему с 8,1-дюймовым сенсорным экраном и аудиосистему с 12 динамиками. Экран предназначен не только для просмотра видео, на него можно вывести важную информацию: мониторинг вождения, навигацию или получить доступ к интернету. Нельзя не отметить и 8 подушек безопасности.

Базовая версия нового Highlander оснащена 2,7-литровым 185-сильным двигателем, а в "топовой" версии под капотом находится 3,5-литровый V6 мощностью 270 сил.

"Долгожитель". Теперь из более современных материалов.