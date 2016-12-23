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Гройсман признал, что почти все дороги Украины в ужасном состоянии http://www.segodnya.ua/img/article/7824/67_main.1482497534.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/67_tn.1482497534.jpg Авто Десятки лет никто не уделял этому надлежащего внимания, заявил премьер

Гройсман признал, что почти все дороги Украины в ужасном состоянии

Сегодня, 14:51

Десятки лет никто не уделял этому надлежащего внимания, заявил премьер

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

На сегодняшний день в Украине достаточно слабая инфраструктура, почти все дороги нуждаются в ремонте. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы имеем 94-97% украинских дорог, которые находятся в ужасном состоянии. Десятки лет никто должного внимания этому не уделял. Это не только качественная дорога, по которой мы с вами ездим. Это наши логистические возможности, перемещение товаров, соединение государств", – отметил премьер-министр.

"У нас 94-97% украинских дорог, находящихся в ужасном состоянии. Десятки лет никто не уделял этому надлежащего внимания. А это не только качественная дорога, по которой мы ездим, – это наши логистические возможности, перемещение товаров, соединение государств", – сказал он.

По словам главы правительства, в этом году удалось отремонтировать 816 км украинских дорог, а в 2017 году на ремонт заложено вдвое больше ресурсов.

Напомним, ранее глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в 2016 году в Украине отремонтировано больше дорог, чем за предыдущие 10 лет.
Украина, ремонт, дороги, инфраструктура, гройсман

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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