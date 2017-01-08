Honda представила мотоцикл, который не может упасть (видео)

Останавливаясь на светофоре или совершая маневр на малой скорости, любой мотоциклист, недавно севший за руль, начинает нервничать. Легко держать мотоцикл прямо на скорости, но когда лавируешь на парковке, вся масса конструкции тянет вниз. Компания "Хонда" изобрела новый мотоцикл, который может балансировать сам, – пишет Popular Mechanics.

Honda Riding Assist был продемонстрирован на шоу в Лас-Вегасе. Система крайне проста. При запуске система повышает угол вилки, удлиняет колесную базу мотоцикла и, по-видимому, разъединяет передние вилки и руль. Система затем использует датчики для постоянного выравнивания мотоцикла, при этом никаких тяжелых гироскопов или других устройств, способных изменить центр массы, в конструкции нет. Мотоцикл может даже сам ехать за владельцем, не падая.

Пока "Хонда" не объявила о своих планах запустить Riding Assist в массовое производство, но будет вполне логично, если эта технология будет установлена в будущие мотоциклы компании. Это не автономный, самоуправляемый мотоцикл, но явный шаг в подобном направлении. Пусть она и довольно странно выглядит в действие, но подобная конструкция станет незаменимым помощником для всех начинающих мотоциклистов.