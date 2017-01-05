Hyundai интегрировал автомобиль в дом (видео)
После "установки" и подключения к "умному" дому машина может послужить генератором для обеспечения дома электричеством или выступить в роли бытового кондиционера
На выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе компания Hyundai представила концепт "умного" дома с интегрированным беспилотным автомобилем. По задумке разработчиков, интерьер беспилотника становится частью жилплощади, а мультимедийный комплекс машины используется в качестве домашнего, – пишет "Мотор".
Концепт, подготовленный в рамках проекта Mobile Vision, предполагает наличие специального места в доме для интеграции автомобиля, при этом в комнате оказывается только салон — кузов остается за периметром.
После "установки" и подключения к "умному" дому машина может послужить генератором для обеспечения дома электричеством или выступить в роли бытового кондиционера. Кроме того, мультимедийный комплекс автомобиля предлагается использовать для работы или развлечений в домашних условиях. При необходимости куда-либо уехать владельцу достаточно просто перейти из комнаты в салон беспилотника.
Компания сделала беспилотник частью "умного" дома
Еще одним новым концептом в рамках проекта Mobile Vision стал электрический самокат Ioniq Scooter. Согласно Hyundai, он помещается в кармане передней двери экомодели Ioniq и может использоваться, например, для перемещения между местом работы и ближайшей парковкой.
Скутер обладает низкой массой и легко складывается до размеров портфеля. Появится ли товарная версия концепта — не уточняется.
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