Hyundai интегрировал автомобиль в дом (видео)

После "установки" и подключения к "умному" дому машина может послужить генератором для обеспечения дома электричеством или выступить в роли бытового кондиционера

На выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе компания Hyundai представила концепт "умного" дома с интегрированным беспилотным автомобилем. По задумке разработчиков, интерьер беспилотника становится частью жилплощади, а мультимедийный комплекс машины используется в качестве домашнего, – пишет "Мотор".



Концепт, подготовленный в рамках проекта Mobile Vision, предполагает наличие специального места в доме для интеграции автомобиля, при этом в комнате оказывается только салон — кузов остается за периметром.

После "установки" и подключения к "умному" дому машина может послужить генератором для обеспечения дома электричеством или выступить в роли бытового кондиционера. Кроме того, мультимедийный комплекс автомобиля предлагается использовать для работы или развлечений в домашних условиях. При необходимости куда-либо уехать владельцу достаточно просто перейти из комнаты в салон беспилотника.



Компания сделала беспилотник частью "умного" дома

Еще одним новым концептом в рамках проекта Mobile Vision стал электрический самокат Ioniq Scooter. Согласно Hyundai, он помещается в кармане передней двери экомодели Ioniq и может использоваться, например, для перемещения между местом работы и ближайшей парковкой.

Скутер обладает низкой массой и легко складывается до размеров портфеля. Появится ли товарная версия концепта — не уточняется.