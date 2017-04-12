Jeep представил самый мощный в мире внедорожник

Десяток лет назад Jeep Grand Cherokee SRT8 с атмосферным 6,1-литровым V8 мощностью 420 лошадиных сил правил бал на рынке мощных внедорожников: быстрее него был только Porsche Cayenne Turbo. Однако чуть позже его стремительно обогнали в мощности и скорости сразу несколько автомобилей: Porsche Cayenne Turbo S (570 л.с.), BMW X5/X6 M (575 л.с.), Mercedes-AMG GLE 63 S (585 л.с.), Bentley Bentayga (608 л.с.) и Mercedes-AMG G 65 (630 л.с.).

Нынешний Jeep Grand Cherokee SRT с атмосферным 6,4-литровым V8 мощностью всего 475 лошадиных сил выглядит уже совсем не убедительно. Однако "Джип" всерьез намерен вновь возглавить пьедестал, поэтому на рынок выходит самая экстремальная модификация "Гранд Чероки" за всю историю — невероятный Trackhawk мощностью 717 лошадиных сил! С места до 97 км/ч (60 миль в час) он разгонится всего за 3,5 секунды, а максимальная скорость достигает 290 км/ч, – пишет "Популярная Механика".

Производитель называет Jeep Grand Cherokee Trackhawk самым мощным и быстрым серийным внедорожником, но по максимальной скорости Bentley Bentayga все же чуть быстрее "Джипа" (301 км/ч после программной активации соответствующего режима), хотя и уступает ему в разгоне до 100 км/ч (4,0 секунды). Porsche Cayenne Turbo S разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды и развивает 284 км/ч "максималки", а BMW X6 M ощутимо медленнее — 4,0 секунды и 250 км/ч.

Под капотом у Trackhawk прячется 6,2-литровый бензиновый V8 со шнековым турбонагнетателем IHI в развале блока цилиндров, который выдает 0,8 бара давления. Силовой агрегат тот же, что и у "адских кошек" Dodge Challenger SRT Hellcat и Dodge Charger SRT Hellcat, но для полноприводного внедорожника восьмиступенчатую АКПП и раздаточную коробку усилили, а в приводе задних колёс появился самоблокирующийся дифференциал повышенного трения.

Американцы подчеркивают, что дистанцию в четверть мили (402 метра) самый быстрый Grand Cherokee способен преодолеть всего за 11,6 секунды — на уровне Porsche 911 Turbo S и Nissan GT-R, разгоняясь на этом отрезке до 186,6 км/ч.

В отличие от непрактичных суперкаров, "Джип" способен буксировать прицеп массой до 3266 килограммов и принять на борт пять человек. Снаружи экстремальный Trackhawk отличается лишь воздухозаборниками вместо противотуманных фар в переднем бампере, черной решеткой радиатора и черным диффузором с четырьмя выхлопными патрубками.

Благодаря новым тормозным механизмам Brembo (400-миллиметровые диски и шестипоршневые суппорты спереди, 350-миллиметровые диски и четырёхпоршневые суппорты сзади) 2,5-тонный внедорожник останавливается со скорости 60 миль/ч на дистанции всего 34,75 метра. В зависимости от режима движения (Auto, Sport, Track, Snow и Tow) электроника распределяет крутящий момент по осям и регулирует отзывчивость двигателя и коробки передач.

Есть и особый "мягкий" режим для управления автомобиля парковщиком, который ограничивает обороты, изменяет алгоритм работы коробки передач и отключает возможность выбора режимов движения. Для Jeep Grand Cherokee Trackhawk предусмотрено девять цветов кузова, в том числе два новых — Rhino и Redline 2. Самый мощный внедорожник дебютирует на Нью-Йоркском автосалоне, а в продажу поступит к четвертому кварталу нынешнего года — правда, пока только в США.