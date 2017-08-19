Как подготовить авто к продаже, чтобы покупателя не пришлось ждать долго

Автомобиль наконец пе­­рестал быть роскошью для простого украинца. Для большинства это средство передвижения, а для многих еще и возможность подзаработать копеечку. Растет и автомобильный рынок, на котором все чаще встречаются подержанные авто: новую машину из салона могут себе позволить единицы, даже в кредит.

Так, по данным автомобильного агентства Autoconsulting, в марте (пиковом месяце по продаже авто) в салонах было куплено 7 тыс. машин, в то время как рынок подержанных авто исчисляется десятками тысяч. Только на так называемых польских бляхах по дорогам Украины, по данным общественной организации "Авто Евро Сила", колесит около 3 млн авто.

Поэтому с вопросом покупки-продажи однажды сталкивается каждый автомобилист. О том, как подготовить "железного друга" к продаже, нам рассказали главный редактор автомобильного журнала Артем Киселев и продавец с авторынка Анатолий Игнатович.

СКЛАДЫВАЕМ ЦЕНУ

Цена авто зависит в первую очередь от пробега, а потом — от состояния деталей и кузова. Чтобы прицениться, заходя на сайт по продаже автомобилей, найдите несколько предложений, похожих на ваше. Обратите внимание, как долго они продаются: если более месяца — цена завышена.

Отталкивайтесь от средней цены и прибавьте к ней от 2 до 10% на торг. Специально ехать на авторынок не стоит: порядка 70% машин сегодня продаются через интернет. Кроме того, на рынке зачастую стоят перекупщики, для которых продажа авто — бизнес, поэтому отталкиваться от их стоимости не очень надежно.

Традиционно цена указывается в долларах, чтобы не "пугать" клиента большой суммой: даже если это несколько десятков тысяч, выглядит более доступно, чем цифры, близкие к миллиону.

ЧИСТИМ КОСТЮМ

Автомобиль встречают по кузову. Прежде чем отдать авто на мойку, обратите внимание на все мелкие детали: молдинги, если они есть, должны быть ровными. Кстати, сегодня у автолюбителей они не в почете: под молдингами могут скрываться царапины или повреждения. Все накладные детали должны быть аккуратно и надежно прикреплены. Если есть царапины, лучше их замарафетить: купите краску в цвет вашего авто (от 150 грн) и кисточкой или ушной палочкой аккуратно заделайте царапины. От незначительных царапин поможет полировка кузова (850—3500 грн).

Если в фарах или фонарях есть влага, или снаружи они выглядят тускло, разберите и протрите: все эти мелочи отражаются на стоимости. На мойке проследите, чтобы тщательно вымыли подколесное пространство: туда тоже заглядывает внимательный покупатель. Весь период продажи (даже если вы ездите) машина должна быть чистой.

На мойке. Проследите, чтобы вымыли подколесное пространство

МАРАФЕТИМ САЛОН

Восстановите все мелкие детали: зажигалку в прикуривателе (ее место часто занимает зарядка автогаджета). В багажнике должны гореть все лампочки (если они есть), все детали верните на свои места: их отсутствие старит интерьер больше, чем грязь.

Лучше сделать химчистку салона (800—1500 грн), а если он в приличном виде — тщательно пропылесосьте, все стекла помойте изнутри. Натрите пластик матовым полиролем: глянцевый придает наигранный вид авто и выглядит так, словно вы что-то пытаетесь скрыть. Бывалые автолюбители иногда натирают кожаные элементы аптечным глицерином: он восстанавливает внешний вид на 1—2 месяца. Опытные покупатели обращают внимание на потолок: очистите его от пятен.

Если в авто курили, это может снизить цену на 2—5%.

Тщательно протрите решетки испарителя кондиционера и вентиляционные форсунки: пыль здесь сыграет плохую шутку. Используйте ненавязчивый автомобильный ароматизатор: приятный запах в авто располагает к себе покупателя. Вся электрика, от звука до подсветки панели, должны быть исправна. Даже если не удастся придать салонный вид, авто должно производить впечатление ухоженного "коня".

ГОТОВИМ ДВИГАТЕЛЬ

Существует т. н. предпродажная подготовка, которую можно сделать за 1600—3500 грн. Но если тратиться не хочется, можно все сделать самому. Например, подкапотную часть помыть, причем сделать это без фанатизма: блестящая, выдраенная "внутрянка" при пробеге более 50 тыс. вызовет у покупателя сомнения. Отмойте потеки от расходных жидкостей, следы на бачке омывателя. При необходимости поменяйте мелкие патрубки, хомуты и прокладки крышек. Долейте жидкости во все бачки и проконтролируйте уровень и цвет масла: чистое и в нужном количестве, оно скроет неполадки с двигателем при продаже.

Если вы заранее готовите авто, заливайте премиальный бензин: он сбережет двигатель. Спасают и присадки, которые залить нужно за неделю-две: они избавят двигатель от подозрительного шума. Стоимость авто повышают оригинальные узлы — амортизаторы, стекла, детали подвески. Чем их больше, тем надежней авто и тем больше шансов его продать.

Будьте готовы, что покупатель захочет осмотреть авто на своем СТО, поэтому о "хронических болезнях" лучше предупредить сразу. Книжка автомобиля со всеми пометками о замененных деталях, пройденных ТО и т. д. — несомненный плюс при продаже. Так же, как и комплект сезонной резины, стоимость которой лучше включить в цену авто, а комплект — подарить.

ГДЕ ПРОДАТЬ МАШИНУ

В среднем в день на сайте объявлений появляется около 2 тыс. предложений. Конкуренция здесь большая, и может показаться, что продавать авто придется долго. На самом деле при приемлемой цене авто продать реально за 1—2 недели: заинтересованные покупатели будут буквально обрывать телефон, а показать товар им можно, когда вам удобно.

На авторынок есть смысл ехать, если продавать авто нужно срочно: перекупщики ее заберут на 1,5—2 тыс. дешевле рыночной стоимости уже на подъезде. Стоять же со своим "железным другом" на рынке — потраченные выходные: вероятность встретить "своего" покупателя минимальна.

Существуют еще площадки продажи автомобилей и площадки trade-in (на них владелец выставляет машину на продажу, чтобы к проданной сумме добавить денег и купить здесь же другую). Здесь обычно продаются премиальные "тачки", которые ждут своего покупателя месяцами. Еще один долгий вариант — клеить информацию о продаже на заднее стекло авто: встретить заинтересованного покупателя на дороге крайне непросто. Скорее, такой вариант хорош лишь для проверки спроса.