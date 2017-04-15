Как улучшить авто и при этом не нарваться на штрафы

Каждый автовладелец хоть раз в жизни, да мечтал придать своей машине новый облик. "Реснички" на фары, агрессивный обвес, спойлер от спорткара или кожаный салон в стиле 80-х — все это входит в понятие "тюнинг авто" и стоит по нынешним меркам недешево. Но не все водители знают, что любая переделка должна соответствовать нормам украинского законодательства. В противном случае придется платить штраф — от 680 до 850 грн (850—1360 грн за повторное нарушение в течение года).

Поэтому, накопив деньги на вожделенный апгрейд, стоит сверить его с допустимыми изменениями для колесных транспортных средств. Кроме того, эксперты советуют анализировать любые переделки на предмет безопасности: если бампер оторвется во время движения, отвечать за последствия будет не мастер по тюнингу, а владелец авто.

ТРЕНД — ЭКОНОМ-АПГРЕЙД

Тюнинг — хороший способ переиначить старое и порядком поднадоевшее авто на новый лад. Ведь можно не только изменить внешний вид машины, но и улучшить ее технические характеристики. Поэтому главные клиенты мастерских автотюнинга — владельцы автомобилей пяти- и десятилетнего возраста. "Не у всех есть возможность пересесть на новую машину. Но отдельные элементы комплектации современных авто доступны в рамках тюнинга многим, — отмечает руководитель автотехцентра "АТС автосервис" Олег Станчуляк. — Хотя за последние пару лет люди стали более рационально подходить к апгрейду. Сегодня основной упор клиенты делают на свет и фары (как элемент безопасности) и тюнинг двигателя (как способ увеличения мощности авто). Также популярны эксперименты с цветом. А вот такие элементы декора, как спойлер или накладки на передний и задний бампер, заказывают все реже".

Это вполне объяснимо: качественный фирменный обвес сейчас стоит столько, что за эти деньги вполне можно присмотреть себе приличное бюджетное авто. Такие расходы многим не по карману. Поэтому иногда в целях экономии фанаты тюнинга прибегают к услугам "гаражников" — сомнительных СТО и автосервисов, где дешево и сердито из подручных материалов машине придадут желаемый вид. Делать это категорически не рекомендуется. Во-первых, из соображений безопасности: в таких мастерских вам вряд ли предоставят сертификаты на детали, а значит, за их долговечность никто ответственности не несет. Второй момент — эстетический: в качественных мастерских подготовят дизайн-проект и покажут 3D-модель вашего авто после изменений. На этом этапе можно понять, устраивают ли вас перемены, а то и вовсе дать тюнингу задний ход. Наконец, только специалисты расскажут о том, соответствуют ли ваши запросы требованиям нашего законодательства. И помогут вписать то, что "нельзя, но очень хочется", в правовые рамки.

"Гаражный" тюнинг опасен

ДА БУДЕТ ЦВЕТ: "КРАСЯТ" МАШИНУ ПЛЕНКОЙ

Самый простой способ поменять внешность машины — полностью или частично изменить ее цвет. Сделать это можно либо путем перекрашивания (довольно дорого), либо при помощи цветной пленки. "Контрастным к основному цветом часто "затягивают" бампера, зеркала и спойлер, пускают по капоту машины полосы, а по крыльям, например, языки пламени, — перечисляет гендиректор компании Tuning Town Алексей Тромса. — Это придает машине индивидуальность. Но нужно знать, что по законодательству автомобиль на 70% должен сохранить "родной" цвет, который занесен в техпаспорт. Конечно, полиция не станет вычислять, изменили вы 30% цвета или 35%. Но под пленкой визуально должно находиться меньше половины кузова".

Это требование не распространяется на случаи, когда владелец машины хочет изменить не цвет, а оттенок: скажем, сделать ее матовой или придать особый перламутровый отлив. А вот кардинальную смену цвета надо регистрировать в сервисном центре МВД. Впрочем, на этот счет есть и другое мнение. "Оклейку авто пленкой сложно приравнивать к перекрашиванию, ведь как таковой смены цвета не происходит. Проемы и кузов внутри остаются "родного" цвета, а пленку в любой момент можно снять, — акцентирует Станчуляк. — Потому полное "перекрашивание" авто при помощи пленки теоретически допустимо. Хотя не исключено, что у владельца могут возникнуть проблемы с перерегистрацией (к примеру, в момент продажи такого авто) или на таможне (в случае пересечения границы)".

Тонировка стекол в машине законом тоже ограничена: для лобового стекла можно использовать пленку не ниже 75% по пропускаемости света, для боковых стекол норма светопропускаемости составляет не ниже 70%. При этом на лобовое стекло можно нанести солнцезащитную полосу (шириной до 14 см). "Но прибора, который может замерить светопропускную способность тонировочной пленки, в полиции нет. Поэтому часто в мастерских идут навстречу клиенту, делая стекла чуть темнее положенного. Однозначно вызовут претензии у полиции стекла, оклеенные зеркальной пленкой", — предупреждает Станчуляк.

Осторожно надо тонировать и фары: в ПДД запрещено нанесение на световые приборы тонировки, которая уменьшает их светопропускание и прозрачность. Лучший вариант — перфорированная пленка или хотя бы частичная тонировка. А желающим "закатать" задние фары в темный цвет эксперты советуют подумать не только о расходах на штрафы, но и о собственной безопасности: "стопы" едущим позади водителям в этом случае видно очень и очень плохо.

По закону. Автомобиль на 70% должен сохранить свой родной цвет

ИГРА СО СВЕТОМ: ПРОСЯТ "ЕЛКУ"

Самый популярный сегодня вид тюнинга эксперты в шутку называют "украшением елки". Водители стремятся добавить в авто как можно больше света, начиная от апгрейда штатной оптики и заканчивая светящимися колпаками на колеса. Но и здесь по закону допустимо немного. "Зачастую клиенты просто хотят установить ходовые огни, — говорит Станчуляк. — Это связано с требованием полиции с октября по май в дневное время суток включать за городом фары. В новых авто 2016—2017 годов выпуска ходовые огни уже установлены в полной комплектации. Остальным оптику дорабатывают мастерские по тюнингу".

Также водители часто заказывают установку дополнительных противотуманных фар и светодиодов, которые дублируют поворотники и стопы: ставят такие лампочки в зеркала и на заднее стекло машины.

Эффектная ночью подсветка днища авто, равно как и установка диодов по корпусу машины, на стеклоомыватели или антенну — прихоть, которая прямо законом не запрещена, но может вызвать претензии у полиции.

"Во-первых, эти элементы очевидно не отвечают требованиям конструкции транспортного средства и стандартов техэксплуатации. А значит, при желании полиции любой лишний диод попадает под пункт 31.4.3. ПДД Украины, а также статьи 128 и 128—1 КУоАП. Во-вторых, такой светотюнинг однозначно будет привлекать внимание других водителей на дороге, провоцируя аварийные ситуации", — подчеркивает независимый юрисконсульт Борис Козленко.

Что касается ксеноновых фар, теоретически их установка допустима. Но по нормам ДСТУ 3649—2010 (Колесные транспортные средства) использовать ксенон запрещено в авто, не имеющих автокорректора и очистителя (омывателя) фар. Впрочем, за соблюдением этой нормы уследить сложно, поэтому ксенон можно ставить всем, кому хочется — достаточно не гнаться за высокой мощностью и эффектом "вырви глаз". Также можно обойти запрет на установку дополнительных световых приборов. "Правила не разрешают менять количество установленных производителем ламп, но если очень хочется, можно сделать выносные лампы (по принципу шашки в такси), которые можно доставать по мере необходимости", — говорит Тромса.

Светотюнинг. Эффектная подсветка днища автомобиля может вызвать претензии у полиции

ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА: ПОПУЛЯРНЫ "ГРОЗНЫЕ" АВТО

Редизайн внешнего вида машины — удовольствие недешевое. Качественный обвес (стандартный комплект: передний и задний бампер, пороги, спойлер, расширитель колесных арок) от фирменного производителя вам обойдется в тысячи (а то и десятки тысяч) долларов. Поэтому заказывают такой тюнинг редко, и в основном владельцы современных автомобилей.

"За последние два года у нас были единицы клиентов, которые хотели кардинально изменить внешний вид авто", — вспоминает Станчуляк.

Зато полет фантазии водителей здесь практически неограничен: законом допускается установка подобных элементов, если при этом не происходит смена типа кузова (например, грузовое авто становится пассажирским, а универсал — седаном), и не меняется форма крыльев и капота автомобиля.

Планируя подобные изменения, владелец авто должен в первую очередь оценить их аэродинамику и, конечно, травмобезопасность. "

Например, квадратный бампер хоть и придаст машине агрессивности, но за счет формы на высокой скорости он может просто отлететь, потому что поток ветра будет ударяться прямо в него. Поэтому, как бы ни хотелось клиенту заполучить для машины брутальную мужскую "челюсть", углы бампера нужно делать сглаженными", — констатирует Тромса.

"Любую машину перед серийным выпуском тестируют в аэрокамере, учитывая все параметры, в том числе коэффициент сопротивления воздуха, — напоминает руководитель тренингового центра "ДІМ" (Дорога і ми) Владимир Хомын. — Любой элемент, установленный самовольно, нарушает этот коэффициент, и, скорее всего, в сторону его увеличения. Соответственно, возрастет расход топлива, может измениться реакция машины на ускорение-торможение. Рекомендую водителям перед таким тюнингом узнать, предусмотрено ли это строением автомобиля: многие производители авто выпускают тюнинг-комплекты для своих же машин".

Мужская "челюсть". Углы бампера нужно делать сглаженными

ЗАЧЕМ МЕНЯЮТ "МОЗГИ"

Не совсем относится к внешности, но очень популярен среди владельцев авто чип-тюнинг (тюнинг двигателя). "Это коррекция программного обеспечения ЭБУ, или электронного блока управления двигателем машины, — поясняет Станчуляк. — Проще говоря, "переустановка мозгов" в автомобиле. Бывает, что заводская прошивка не удовлетворяет клиента, например, по параметрам допустимой мощности. В таком случае программисты меняют ряд настроек, и мощность увеличивается (до 30%). Иногда при помощи чип-тюнинга можно добиться снижения расходов топлива (на 0,5—1 литр). Перечиповка может улучшить тягово-скоростные характеристики авто, подстроить машину под самые разные стили вождения. На этот счет запретов в законодательстве нет, единственное, чем можно поплатиться, — это двигателем

машины, если прошивку сделали некачественно и непрофессионально".

Также не запрещено форсировать двигатель, менять или устанавливать турбины. Но этот тюнинг, в отличие от перечиповки, довольно дорогостоящий, и делают его преимущественно фанаты скорости. А вот полная замена двигателя (если меняется его тип, вес, рабочий объем или мощность) в идеале должна быть согласована с ГП "ГосавтотрансНИИпроект" или с Главным сервисным центом МВД (постановление Кабмина № 1388). Запрещенные переделки — это внесение каких-либо изменений в конструкцию тормозной системы и в конфигурацию глушителя (например, прямотоки). Также нельзя использовать авто без катализатора (если он предусмотрен заводской конструкцией) и менять руль машины на другой, меньшего или, наоборот, большего размера.

"На практике такие переделки выявить достаточно сложно, — отмечает Козленко. — Например, под капот полиция может заглянуть только после составления протокола досмотра и в присутствии двух понятых. Также сложно определить на глаз замену рулевого колеса, если разница в диаметре составляет 2—3 см. Однако запрет есть, и с ним нужно считаться, хотя бы в перспективе возможной перепродажи авто".

Чип-тюнинг стоит недешево