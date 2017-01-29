Как в Украине будут менять водительские права

Сегодня, 04:19

Старые удостоверения останутся действительными и не подлежат замене, ведь закон не имеет обратной силы во времени

Как в Украине будут менять водительские права. Фото: autonews.com.ua
Как в Украине будут менять водительские права. Фото: autonews.com.ua

Руководитель главного сервисного центра МВД Владислав Криклий разъяснил ситуацию с возможной регулярной заменой прав, передает AUTO-Consulting.

По его словам, все изменения пока находятся на стадии разработки и поправки в закон "О дорожном движении" будут вноситься только после общественного обсуждения.

Как отметил Криклий, законопроект будет подан в Верховную Раду во второй половине 2017 года. По планам МВД, водительские права категории В необходимо будет менять раз в 15 лет, а категории C и D – раз в 5 лет.

Замена прав будет сопровождаться медицинским осмотром. Возможная сдача экзаменов для подтверждения навыков пока под вопросом и рассматривается только для категорий C и D (коммерческого транспорта).

Также нужно учесть, что закон не имеет обратной силы во времени. То есть, водительские удостоверения, полученные до вступления в силу новых правил, будут действовать 30, 50 лет или бессрочно.

Кроме того, Криклий утверждает, что в скором будущем будет создан электронный реестр медицинских справок. Изменится и система получения прав – будут введены новые экзаменационные билеты.

Напомним, ранее в МВД анонсировали возможные изменения в закон "О дорожном движении".
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