Как в Украине легализовать автомобили с иностранной регистрацией

Транзитники требуют продлить срок нахождения авто с иностранной регистрацией до года и разбить на части сумму растаможки для старых автомобилей – это только усугубит проблемы, уверены эксперты

За дешевыми подержанными авто украинцы ездят за границу. А чтобы не платить налоги в Украине, не снимают машину с иностранной регистрации. Пользуются этим жители приграничных районов, так как по закону на транзитном авто в Украине можно находиться 5-10 дней. Из-за этого на пропускных пунктах еженедельно наблюдаются пробки из спешащих вовремя выехать в Польшу или Словакию или вернуться назад. В 2014-м в Украине насчитали 61 тысячу машин с иностранной регистрацией, за год они пересекли границу 1,5 млн раз. Периодически транзитники протестуют: блокируют дороги на границах и требуют парламент увеличить срок нахождения машин до года и снизить таможенные сборы. Протест дошел до Киева – 24 января организация "Авто Евро Сила" заблокировала въезды в Киев с требованием принять законопроект № 5567. Проект закона только усложнит жизнь транзитникам, уверены эксперты. Что делать с транзитными автомобилями, разбирался сайт "Сегодня.ua".

Депутаты предлагают растаможивать автомобиль 30-50 лет

Разбить таможенный платеж на 30 лет и продлить срок пребывания транзитных автомобилей. Так предлагают упростить жизнь транзитникам депутаты в законопроекте № 5567. Еще пять похожих проектов закона лежат в Верховной Раде, единственное различие – срок нахождения авто в стране и процент, на который разбиваются таможенные сборы на десятки лет. Принятие законопроекта увеличит число транзитников и схем по ввозу в Украину нелегальных авто, уверен директор Всеукраинской ассоциации импортеров и автодилеров (ВАИД) Олег Назаренко.

"Депутаты предлагают разбить налоги на проценты по месяцам, которые пойдут в зачет всего налога. Такие взносы будут на протяжении 50 лет. Кто 50 лет будет ростаможивать автомобиль, в каком он будет состоянии через полстолетия?" – возмущается Назаренко.

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По сути мало что измениться: пока авто не на украинской регистрации, транзитники платят и будут платить налоги в чужом государстве – экологический и транспортные сборы, оплачивать техосмотр и покупать страховку. Замглавы Западноукраинской ассоциации собственников транзитных авто Василий Антонюк подсчитал, в Польше ежегодно один транзитник оставляет 700-800 евро и с каждым годом налоги за границей растут. К этой сумме прибавится 150-200 евро при принятии законопроекта №5567, который не легализирует авто, пока автомобилист не выплатит весь налог. Продление срока пребывания транзитников увеличит количество незарегистрированных авто в Украине, а не решит проблему, считает эксперт.

"Два года назад мы предлагали идею временного ввоза, но мы поняли, что это не решит вопрос. Если сейчас разрешат автомобилям находиться дольше – их количество увеличится, и проблема усугубится. Автомобили все равно нужно будет растаможить и поставить на украинскую регистрацию", – говорит Антонюк.

Фото: dengi.ua

В Польше и Словакии иностранец может быть только совладельцем авто, чтобы оставаться на госрегистрации. Поэтому, украинец с автомобилем на польской регистрации делит автомобиль с поляком, который согласился остаться совладельцем. Если в один момент он отсудит машину, то будет прав. Увеличение числа транзитников увеличит количество рискованных схем по перевозу в Украину нелегальных авто, считает Олег Назаренко.

"Система совладельчества действует только в Польше и Словакии. Чтобы сохранить регистрацию, нужно заплатить поляку, чтобы тот остался совладельцем. Но вдруг с поляком что-то случится, и он или его родственники унаследуют авто? Работают и фиктивные фирмы, которые регистрирует на себя 200-300 авто и продают машины, делая украинца совладельцем. Но все равно авто принадлежит компании", – поясняет Назаренко.

Как решить проблему с транзитниками?

В августе 2016-го вступил в силу временный закон № 3251 о льготных акцизах на поддержанные автомобили, которые отвечают экостандарту Евро-5. Он существенно снизил стоимость растаможки подержанных авто и действует до 31 декабря 2018. Чтобы решить проблему с 61 тысячей транзитников Антонюк предлагает ввести закон на постоянной основе и убрать ограничения: требования к экостандарту, возрасту автомобиля и один автомобиль на одного человека. Тогда транзитники растаможат машины и будут платить налоги в Украине.

"В Европе экостандарт действует только на новые автомобили, наши же политики его применили и для новых, и для поддержанных. Если экостандарт заменить на обязательный техосмотр перед ввозом в Украину, в страну не попадет автохлам", – считает Василий Антонюк.

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Снижать налоги нужно не только на подержанные автомобили, а и на новые, считает Олег Назаренко: "Я всегда говорил, что я за отмену налогов на все импортные авто. Мы заинтересованы, чтобы автомобили стали доступней для украинцев. Но я против, чтобы избранные ввозили автомобиль без налогов".

Разбитие таможенных налогов на десятки лет обесценивают суть самих налогов – зачем их платить, если разрешат не платить, говорят эксперты.

"Решить проблему можно просто – снизить налоги на автомобили для всех украинцев, а не только на поддержанные, сделать амнистию, дать возможность ввозить автомобиль на общих основаниях. Налог нужно снизить, но его должны платить все", – добавляет директор ВАИД.

За растаможивание в Украине платят 10% пошлины от стоимости машины, 20% НДС и акцизный сбор, который зависит от объема двигателя. К примеру, если покупать в Польше подержанный автомобиль Ford Focus Mk2 2012 выпуска с объемом двигателя 1600 куб. см и пробегом 100,7 тыс. км,, он обойдется в 4288 евро. От этой суммы придется заплатить пошлину – 428,8 евро; акцизный сбор – по ставке 0,267 евро за каждый куб. см – это 427,2 евро; налог в Пенсионный фонд 3% – 154 евро; плюс 20% НДС от стоимости авто вместе с акцизным сбором и пошлиной – 1029 евро. В целом Ford Focus обойдется в 6327 евро.

Растаможку можно было бы удешевить за счет отмены пошлины и акцизного сбора. После подписания Соглашения об ассоциации с ЕС ее должны были отменить. Но ввели переходной период, от которого депутаты могут отказаться. Убрать стоит и акцизный сбор, в Европе ни одна из стран не облагает акцизным сбором автомобиль, отмечают эксперты.