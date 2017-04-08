Как выбрать начинку для авто: не все встроенные гаджеты одинаково полезны

Современные машины в дополнительных устройствах, как правило, не нуждаются.

"Большое количество гаджетов уже встроены производителем, потому что сегодня автомобиль, по сути, и есть гаджет, — отмечает руководитель проекта ZOOM auto Артем Кнороз. — Новое поколение машин мало чем отличается от предыдущего по техчасти: все давным-давно изобретено. Сейчас они разнятся друг от друга в основном дизайном и комплектацией, то есть количеством и ассортиментом предустановленных опций, устройств и приборов. Именно поэтому в перспективе нескольких десятков лет рынок автогаджетов, уверен, ждет забвение".

Впрочем, в Украине потенциал их продаж еще огромен. По данным AUTO-Consulting, средний возраст нашего автопарка в прошлом году приблизился к отметке в 20 лет. И старение продолжается: в страну на льготных условиях "заезжают" подержанные иномарки. Мы разобрались, какие устройства нужны, а на какие не стоит тратить денег.

СТОЯТ СВОИХ ДЕНЕГ

"Полезные гаджеты позволяют упростить эксплуатацию авто и быть более сосредоточенным на дорожной обстановке", — говорит Кнороз. С этой позиции мы и выбрали 7 приборов.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР. "Часто бывает, что без него доказать свою правоту страховщику или суду сложно, — отмечает Кнороз. — Конечно, не всегда суд может принять в виде вещдока видеозапись этого регистратора, решение остается за судьей. Кроме того, наличие видеорегистратора отпугивает аферистов, которые "подставляются" под другие авто. Также неплохо он работает против вандалов". Цена 500—13 500 грн. (фото 1)

GPS-НАВИГАТОР. Несмотря на то, что есть множество мобильных приложений, которые превращают в навигатор любой смартфон, многие водители отдают предпочтение автономному гаджету. Во-первых, он не разряжает телефон. Во-вторых, не пропустишь нужный поворот из-за звонка. "В Америке, например, запрещается пользоваться за рулем мобильным, даже если там есть программа навигации, — говорит гендиректор Автоакадемии водительского мастерства Константин Скипор. — Как только вы коснетесь телефона во время езды — получите штраф". Ценовой диапазон — 1200—12 300 грн. (фото 2).

"ПАРКОВЩИКИ". Раньше это были парктроники, но сегодня популярность обретают камеры заднего вида. "Мы неоднократно ремонтировали бампер, который был помят ровно "по парктронику", — поясняет Кнороз. — Его недостаток в том, что имеет ограниченную зона покрытия, в которой "видит" препятствие. А камера — это уже ваше зрительное восприятие помехи. Когда вы видите, что быстро приближаетесь к столбу — вы в него не врежетесь". Парктроники обойдутся в 400—5200 грн, система видеопарковки (камера заднего вида + монитор) — в 1600—5100 грн. (фото 3).

УСТРОЙСТВА-ГИБРИДЫ. "В них реализовано сразу несколько опций, — говорит директор СТО "КарСервис" Владимир Мельник. — Это может быть регистратор с радар-детектором (предупреждает о приближении к радарам, камерам и другим приборам контроля за скоростью). Может быть регистратор с навигатором и возможностью подключения камеры заднего вида. А может быть регистратор, радар-детектор и GPS-трекер, который позволит отследить местоположение машины через интернет. Несмотря на впечатляющий функционал, устройства компактны и могут быть выполнены даже в виде салонного зеркала". Цены, правда, кусаются. Так, "гибридный" видеорегистратор (в корпусе салонного зеркала, регистратор, навигатор, радар-детектор, камера заднего вида, Wi-Fi, FM-трансмиттер) стоит 9000 грн. (фото 4).

ДЛЯ ТЕЛЕФОНА. Польза от следующих устройств связана с темпом жизни современных водителей. "Для тех, кто много времени проводит за рулем, мобильный превращается в проблему, — считает Кнороз. — Если нужно постоянно доставать его из кармана и прикладывать к уху для разговора, это сильно влияет на качество езды. Поэтому в машине нужен удобный крепеж для телефона: например, компактные магнитные держатели (300 грн, фото 5), "антигравитационные" коврики (250 грн). Очень полезны всевозможные хэндсфри-устройства (150—1200 грн), которые обеспечивают в автомобиле громкую связь, освобождая руку водителя от телефона при разговоре". А вот заряжать телефон в машине нужно с умом. "Наборы для подзарядки смартфонов и ноутбуков (например, через прикуриватель) должны быть в автомобиле, но заряжать несколько девайсов одновременно не рекомендуется: можно спровоцировать проблемы с проводкой в авто", — считает автомеханик Андрей Куделя.

ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО. "Бюджетный вариант гаджета стоит относительно недорого, места занимает мало, при этом может завести двигатель, даже когда аккумулятор разряжен практически в ноль", — отмечает Андрей Куделя. Ценовой разброс впечатляет. Можно найти такое устройство и за 750 грн, и за 39000 грн.(фото 6)

ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ШИН. Понадобится тем, кто исправно следит за состоянием авто и контролирует расход топлива (обойдется в 180—1750 грн, фото 7). Это четыре датчика, которые прикручиваются к ниппелям колес и постоянно следят за показателями (давление и температура) в шинах.

ПОЛЬЗА ПОД ВОПРОСОМ

Как полезность, так и бесполезность автомобильных гаджетов — показатель индивидуальный и зависит от целей, с которыми человек садится за руль. Взять, к примеру, систему "Антисон" (80—250 грн), которую сегодня активно рекламируют профильные автосайты (а некоторые производители даже встраивают в "гибридные" видеорегистраторы). Принцип работы устройства заключается в датчиках, которые реагируют на наклон головы водителя, и в критических ситуациях будят его пронзительным писком. Теоретически — вещь нужная, особенно для дальнобойщиков и людей, работа которых связана с дальними поездками. Но вряд ли имеет смысл покупать "Антисон" на перспективу всего лишь одного путешествия.

Под сомнением и польза умного козырька (160—370 грн). Он защищает водителя от ослепления солнцем или света фар. Может быть удобен для водителей с проблемным зрением (в очках или линзах), но остальным пригодится разве что в очень солнечную погоду, которая нас не так часто радует.

"Одноразовой" будет и польза от надувного дивана (1800 грн) для заднего сиденья — если вы, конечно, не имеете привычки регулярно уходить из дома.

Довольно редким применением в повседневной жизни порадуют вас автохолодильник (от 1200 грн, фото 8) и микроволновая печка (5400 грн), зато стоят эти устройства очень недешево. И уж совсем непонятно, какой резон водителю в шинах, которые пахнут не классически (резиной), а лавандой, апельсином или жасмином (от 2350 грн) — ну разве что он будет наслаждаться их запахом у себя в гараже.

ОПАСНЫЕ ГАДЖЕТЫ

Массажные чехлы для кресла действуют на водителя расслабляюще и снижает концентрацию внимания во время езды, что чревато ДТП.

"Неприятности может доставить и вешалка, которая крепится за спинкой водительского сиденья, чтобы повесить, например, деловой костюм (фото 9). В случае аварии она может нанести травму пассажиру, который сидит на заднем сиденье, — предупреждает Скипор. — Также недопустима, на мой взгляд, продажа "заглушек", которые блокируют зуммер непристегнутого ремня безопасности. Это равнозначно тому, что у вас загорелась "ошибка двигателя", а вы заклеили лампочку скотчем и едете дальше".

Опасным можно считать также блютус-устройство, которое крепится на руле: в случае ДТП все кнопки этого прибора отпечатаются на лбу водителя.