Как выглядят безвоздушные шины будущего (видео)

Вчера, 10:06

Новая технология безвоздушных шин Vision позволит владельцу автомобиля сэкономить на сезонной смене резины 


Французская компания Michelin представила новую концепцию безвоздушных шин нового поколения. Они будут менять рисунок, подстраиваясь под дорожные условия. Представители компании провели презентацию новинки во время конференции Movin'On в Монреале (Франция), – передает "Популярная Механика".

Для производства шин Vision будут использоваться полностью разлагаемые биоматериалы, например, бамбук, бумага, древесина, картон, апельсиновые корки и натуральный каучук.

Печатать безвоздушные шины Vision будут на 3D-принтерах — это позволит дизайнерам контролировать необходимое количество резины и рисунок на шине, продлевая таким образом срок ее службы. Ожидается, что срок службы шины будет около 10−15 лет, а после ее можно будет переработать.

Как отмечают представители Michelin, безвоздушная шина Vision не может ни лопнуть, ни вылететь. Кроме того, она сконструирована таким образом, что жесткий материал в центре шины становится мягче и гибче по мере приближения к внешнему радиусу.

Производители планируют также встроить в шины специальные датчики, которые будут напоминать водителю о том, что пора сменить рисунок. И конечно, отслеживать всю необходимую информацию можно будет с помощью приложения на мобильном телефоне. Изменить рисунок автовладелец также сможет при помощи технологии 3D-печати.
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