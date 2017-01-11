Какие автомобили покупали украинцы в 2016 году: удивительные результаты

В 2016 году в Украине было продано 65 562 новых легковых автомобиля. В ассоциации "Укравтопром" определили, какие модели легковых авто были наиболее востребованы на внутреннем рынке.

Несмотря на кризис, наиболее продаваемым автомобилем в прошлом году был корейский кроссовер KIA Sportage стоимостью более полмиллиона грн, на нем свой выбор остановили 2 736 покупателей. С января по декабрь эта машина пять раз становилась лидером продаж – в июне, августе, сентябре, ноябре и декабре.

Следующей в рейтинге популярности на отечественном рынке была модель Renault Logan. Годовой объем продаж этой модели составил 2 079 шт.

На третьем месте также представитель французской автомобильной корпорации Renault Group – автомобиль Renault Duster, в личном зачете которого 2 032 продажи и титул бестселлера октября.

Четвертую позицию заняла Skoda Octavia с результатом 1 924 проданных авто.

Компактный кроссовер Toyota RAV-4 замыкает пятерку лидеров с показателем продаж 1 902 автомобиля.

В ТОП-10 2016 года в порядке убывания вошли также: Toyota Corolla, которая была лидером на рынке в феврале и марте, ее годовой результат – 1 853 продажи; Volkswagen Jetta, трижды за год возглавлявшая рейтинг потребительских предпочтений украинцев, закончила год с объемом продаж 1 846 машин; Ford Fiesta – 1 616 шт.; Toyota Camry – 1 393 шт. На десятом месте январский бестселлер украинского рынка новых легковых авто Volkswagen Polo. Предпочтение этой модели в минувшем году отдали 1 226 автомобилистов.