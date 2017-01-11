Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Автоновости
Какие автомобили покупали украинцы в 2016 году: удивительные результаты http://www.segodnya.ua/img/article/7870/31_main.1484073315.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/31_tn.1484073315.jpg Авто Самой продаваемой оказалась модель стоимостью более полмиллиона гривен

Какие автомобили покупали украинцы в 2016 году: удивительные результаты

Сегодня, 04:00

Самой продаваемой оказалась модель стоимостью более полмиллиона гривен

Самым популярным автомобилем в Украине стал Kia Sportage. Фото: Autocentre.ua
Самым популярным автомобилем в Украине стал Kia Sportage. Фото: Autocentre.ua

В 2016 году в Украине было продано 65 562 новых легковых автомобиля. В ассоциации "Укравтопром" определили, какие модели легковых авто были наиболее востребованы на внутреннем рынке.

Несмотря на кризис, наиболее продаваемым автомобилем в прошлом году был корейский кроссовер KIA Sportage стоимостью более полмиллиона грн, на нем свой выбор остановили 2 736 покупателей. С января по декабрь эта машина пять раз становилась лидером продаж – в июне, августе, сентябре, ноябре и декабре.

Следующей в рейтинге популярности на отечественном рынке была модель Renault Logan. Годовой объем продаж этой модели составил 2 079 шт.

На третьем месте также представитель французской автомобильной корпорации Renault Group – автомобиль Renault Duster, в личном зачете которого 2 032 продажи и титул бестселлера октября.

Четвертую позицию заняла Skoda Octavia с результатом 1 924 проданных авто.

Компактный кроссовер Toyota RAV-4 замыкает пятерку лидеров с показателем продаж 1 902 автомобиля.

В ТОП-10 2016 года в порядке убывания вошли также: Toyota Corolla, которая была лидером на рынке в феврале и марте, ее годовой результат – 1 853 продажи; Volkswagen Jetta, трижды за год возглавлявшая рейтинг потребительских предпочтений украинцев, закончила год с объемом продаж 1 846 машин; Ford Fiesta – 1 616 шт.; Toyota Camry – 1 393 шт. На десятом месте январский бестселлер украинского рынка новых легковых авто Volkswagen Polo. Предпочтение этой модели в минувшем году отдали 1 226 автомобилистов.
Украина, украинцы, топ-10, автомобили, авторынок, продажи, kia, 2016 год

Вы сейчас просматриваете новость "Какие автомобили покупали украинцы в 2016 году: удивительные результаты". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Lamborghini выпустил редкую модель трактора. Фото: luxurylaunches.com

Lamborghini выпустил редкую модель трактора

9 Января, 11:06

Кузов машины окрашен в классический красный цвет, а шасси и ступицы выделены голубым

Авто

Представлен мощнейший Bentley в истории

8 Января, 06:36

Модификация Supersports получила 700-сильный двигатель W12 с двумя турбинами

Авто

Volkswagen признали мировым лидером. Фото: automotivereleasedate.com

Рейтинг самых продаваемых марок авто 2016 года

8 Января, 01:45

Volkswagen стал глобальным лидером продаж впервые за пять лет

Авто

Audi представили беспилотный кроссовер с искусственным интеллектом

7 Января, 21:42

 программное обеспечение кроссовера заложен принцип "глубокого обучения" — его система автопилота "училась" вождению у человека

Мир

Toyota. Фото: Toyota

Акции Toyota резко упали после заявления Трампа

6 Января, 06:18

Трамп обещал наказать Toyota налогами за отказ построить завод в США

Авто

Toyota разработала концепт-кар с искусственным интеллектом

6 Января, 00:03

Система под названием Yui объединяет искусственный разум и управляет практически всем автомобилем

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп обещал наказать Toyota налогами за отказ построить завод в США

5 Января, 23:20

Toyota Motor заявила, что построит новый завод в в Мексике, чтобы производить автомобили Corolla для США

Авто

Hyundai интегрировал автомобиль в дом

5 Января, 22:52

После "установки" и подключения к "умному" дому машина может послужить генератором для обеспечения дома электричеством или выступить в роли бытового кондиционера

Авто

Kia Sportage. Фото: avto.pro

В Украине вырос рынок легковых авто

5 Января, 05:50

Самым продаваемым автомобилем по итогам года стал новый Kia Sportage, который приобрели более 2,700 тыс. покупателей. На 2-м месте по популярности – Renault Logan, на 3-м – Renault Duster

Авто

Как ездить по «зимнему городу». Фото: autonews.com.ua

Как ездить по "зимнему городу": дельные советы

3 Января, 22:10

Эксперты рассказали, что делать и чего не делать при езде в снег по городской местности

Авто

Социальный ролик о ДТП шокировал сеть. Фото: кадр из видео

Социальный ролик о ДТП шокировал сеть

3 Января, 05:16

Видео демонстрирует катастрофические последствия необдуманных действий водителей

Авто

Какие автомобили могли бы выпускать в Украине. Фото: autonews.com.ua

Какие автомобили могли бы выпускать в Украине

2 Января, 23:00

Многие компании размещают свои мощности у соседей, игнорируя нашу страну

Авто

ТОП-10 лучших автомобилей для начинающих водителей. Фото: autonews.com.ua

Определены лучшие автомобили для начинающих водителей

2 Января, 08:49

Половина моделей из ТОП-10 – представители японского автопрома

Авто

В Украине стремительно вырос спрос на внедорожники и кроссоверы. Фото: autonews.com.ua

Украинцы резко скупают внедорожники и кроссоверы

1 Января, 19:27

Продажи таких автомобилей всего за один месяц взлетели на целых 62%

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.