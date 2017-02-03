Какие автомобили покупают украинцы: ТОП-10 января

Самой популярной маркой в Украине в очередной раз стала Toyota

Чаще всего в январе в Украине регистрировались продажи автомобилей марки Toyota -495 шт. Это на 63% больше, чем годом ранее, пишет ассоциация "Укравтопром".

Второй по объемам продаж стала французская марка Renault – 485 машин (+86% к январю 2016г.).

На третьем месте – Volkswagen. Свои первые номера получили 443 автомобиля этой немецкой марки, что почти в два раза больше, чем в январе 2016 года.

Четвертая позиция у Ford, который закончил месяц с показателем 356 авто. В результате, Ford увеличил свои январские продажи в 2,1 раза.

Замыкает пятерку лидеров KIA. Спрос на автомобили этой марки за год вырос в 3,4 раза и составил 307 проданных авто.

Также в ТОП-10 января вошли такие автомобильные марки как: Nissan – 287 авто (+2%); Skoda – 283 авто (+130%); Hyundai – 271 авто (+69%); Mazda – 174 авто (-3%); а замыкает лидерскую десятку ЗАЗ, автомобили отечественного бренда выбрали 160 украинцев (+60%).

Как сообщалось, январский рынок новых легковых автомобилей в Украине вырос на 51%.