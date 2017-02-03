Какие автомобили покупают украинцы: ТОП-10 января

Сегодня, 04:09

Самой популярной маркой в Украине в очередной раз стала Toyota

Самой популярной маркой автомобилей в Украине в январе стала Toyota. Фото: из открытых источников
Самой популярной маркой автомобилей в Украине в январе стала Toyota. Фото: из открытых источников

Чаще всего в январе в Украине регистрировались продажи автомобилей марки Toyota -495 шт. Это на 63% больше, чем годом ранее, пишет ассоциация "Укравтопром".

Второй по объемам продаж стала французская марка Renault – 485 машин (+86% к январю 2016г.).

На третьем месте – Volkswagen. Свои первые номера получили 443 автомобиля этой немецкой марки, что почти в два раза больше, чем в январе 2016 года.

Четвертая позиция у Ford, который закончил месяц с показателем 356 авто. В результате, Ford увеличил свои январские продажи в 2,1 раза.

Замыкает пятерку лидеров KIA. Спрос на автомобили этой марки за год вырос в 3,4 раза и составил 307 проданных авто.

Также в ТОП-10 января вошли такие автомобильные марки как: Nissan – 287 авто (+2%); Skoda – 283 авто (+130%); Hyundai – 271 авто (+69%); Mazda – 174 авто (-3%); а замыкает лидерскую десятку ЗАЗ, автомобили отечественного бренда выбрали 160 украинцев (+60%).

Как сообщалось, январский рынок новых легковых автомобилей в Украине вырос на 51%.
Украина, украинцы, январь, автомобили, авторынок, продажи

Вы сейчас просматриваете новость "Какие автомобили покупают украинцы: ТОП-10 января". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Январский рынок новых легковых авто вырос на 51%. Фото: из открытых источников

Украинцы ринулись скупать автомобили после Нового года

Вчера, 04:09

В январе продажи новых легковых машин выросли на 51%

Авто

Jeep Jeepster

ТОП-10 необычных Jeep

1 Февраля, 05:48

За длинную историю марки появлялись очень интересные Jeep, и не только внедорожные

Авто

Фото: Airbus via AP

Airbus показала летающий автомобиль будущего

1 Февраля, 04:54

Испытания машины могут начаться уже в 2017 году

Авто

Импорт автомобилей в Украине значительно увеличился. Фото: autonews.com.ua

В Украину стремительно завозят иномарки

1 Февраля, 04:09

Количественный объем импорта легковых автомобилей увеличился на 36%

Авто

Chevrolet Express (1986)

ТОП-10 необычных Chevrolet

31 Января, 06:01

С 1911 года под брендом Chevrolet появился целый ряд культовых моделей и не меньше моделей необычных и редких

Авто

Впервые за пять лет Toyota не является лидером продаж на мировом авторынке, ее место занял Volkswagen. Фото: AFP

На мировом авторынке внезапно сменился лидер - СМИ

31 Января, 04:15

Volkswagen вытеснил Toyota с первого места по итогам года

Авто

Названы 10 самых популярных кроссоверов. Фото: autonews.com.ua

ТОП-10 самых популярных кроссоверов

30 Января, 04:45

На первое место в рейтинге забралась Honda CR-V

Авто

Как в Украине будут менять водительские права. Фото: autonews.com.ua

Как в Украине будут менять водительские права

29 Января, 04:19

Старые удостоверения останутся действительными и не подлежат замене, ведь закон не имеет обратной силы во времени

Авто

В Украине изменились правила регистрации авто. Фото: hyser.com.ua

В Украине изменились правила регистрации авто

29 Января, 04:05

При покупке машины придется дополнительно оплатить сбор до 5% от стоимости автомобиля

Авто

Nash Ambassador Brougham Coupe, Канада

ТОП-12 полицейских ретромашин

28 Января, 05:35

Эти автомобили были выпущены до 1970 года и сейчас больше кажутся забавными, нежели угрожающими

Авто

Автомобильные вкусы украинцев кардинально изменились. Фото: из открытых источников

Автомобильные вкусы украинцев кардинально изменились

28 Января, 04:09

Бюджетные машины в Украине уже не в моде, другое дело - кроссоверы

Политика

Топ новых скандальных законопроектов, которые могут изменить жизнь украинцев

27 Января, 08:14

Власти хотят запретить хостелы, скостить срок годности водительских прав и штрафовать за не тот язык

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования