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"Красный крест, что ли?": в Казахстане копы высмеяли водителя, пропустившего другое авто (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7826/53_main.1482542397.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/53_tn.1482542397.jpg Авто Когда машины поравнялись, автор ролика начал объяснять полицейским, что они неправы

"Красный крест, что ли?": в Казахстане копы высмеяли водителя, пропустившего другое авто (видео)

Сегодня, 06:57

Когда машины поравнялись, автор ролика начал объяснять полицейским, что они неправы


Алматинский автовладелец Иззат Милованов опубликовал на YouTube запись своей беседы с сотрудниками полиции. В ролике видно и слышно, как Милованов дал возможность другому авто выехать с парковки и завершить маневр, после чего в его адрес начали доноситься колкости через громкоговоритель от следовавшей за ним служебной машины полиции.

"Красный крест, что ли? В Красном кресте работаешь? Всех пропускай теперь!" — потребовали у Милованова.

Когда машины поравнялись, автор ролика начал объяснять полицейским, что они неправы и должны подавать пример, а также пообещал опубликовать видео в сети.

В департаменте внутренних дел Алма-Аты заверили, что жалобы на сотрудников полиции не поступало, однако пообещали разобраться в инциденте.
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