"Красный крест, что ли?": в Казахстане копы высмеяли водителя, пропустившего другое авто (видео)
Когда машины поравнялись, автор ролика начал объяснять полицейским, что они неправы
Алматинский автовладелец Иззат Милованов опубликовал на YouTube запись своей беседы с сотрудниками полиции. В ролике видно и слышно, как Милованов дал возможность другому авто выехать с парковки и завершить маневр, после чего в его адрес начали доноситься колкости через громкоговоритель от следовавшей за ним служебной машины полиции.
"Красный крест, что ли? В Красном кресте работаешь? Всех пропускай теперь!" — потребовали у Милованова.
Когда машины поравнялись, автор ролика начал объяснять полицейским, что они неправы и должны подавать пример, а также пообещал опубликовать видео в сети.
В департаменте внутренних дел Алма-Аты заверили, что жалобы на сотрудников полиции не поступало, однако пообещали разобраться в инциденте.
Вы сейчас просматриваете новость ""Красный крест, что ли?": в Казахстане копы высмеяли водителя, пропустившего другое авто (видео)". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии