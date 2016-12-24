"Красный крест, что ли?": в Казахстане копы высмеяли водителя, пропустившего другое авто (видео)

Когда машины поравнялись, автор ролика начал объяснять полицейским, что они неправы

Алматинский автовладелец Иззат Милованов опубликовал на YouTube запись своей беседы с сотрудниками полиции. В ролике видно и слышно, как Милованов дал возможность другому авто выехать с парковки и завершить маневр, после чего в его адрес начали доноситься колкости через громкоговоритель от следовавшей за ним служебной машины полиции.

"Красный крест, что ли? В Красном кресте работаешь? Всех пропускай теперь!" — потребовали у Милованова.

Когда машины поравнялись, автор ролика начал объяснять полицейским, что они неправы и должны подавать пример, а также пообещал опубликовать видео в сети.

В департаменте внутренних дел Алма-Аты заверили, что жалобы на сотрудников полиции не поступало, однако пообещали разобраться в инциденте.