Лайфхак: как быстро очистить автомобиль от снега (видео)
Водителю не понадобился ни веник, ни скребок, не щетка
На просторах интернета появился забавный ролик, на котором продемонстрирован быстрый и хитрый способ очистить автомобиль от снега.
Необычным методом поделился владелец Chrysler 300C. Для этого ему не понадобился ни веник, ни скребок, не щетка. Единственное необходимое средство – мощная аудиосистема в машине.
Как сообщалось, на выходные в Украине ожидается выпадение снега почти по всей территории страны.
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