Лайфхак: как быстро очистить автомобиль от снега (видео)

Водителю не понадобился ни веник, ни скребок, не щетка

На просторах интернета появился забавный ролик, на котором продемонстрирован быстрый и хитрый способ очистить автомобиль от снега.

Необычным методом поделился владелец Chrysler 300C. Для этого ему не понадобился ни веник, ни скребок, не щетка. Единственное необходимое средство – мощная аудиосистема в машине.

Как сообщалось, на выходные в Украине ожидается выпадение снега почти по всей территории страны.