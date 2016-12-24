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Лайфхак: как быстро очистить автомобиль от снега (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7825/1_main.1482500957.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/1_tn.1482500957.jpg Авто Водителю не понадобился ни веник, ни скребок, не щетка

Лайфхак: как быстро очистить автомобиль от снега (видео)

Сегодня, 04:14

Водителю не понадобился ни веник, ни скребок, не щетка


На просторах интернета появился забавный ролик, на котором продемонстрирован быстрый и хитрый способ очистить автомобиль от снега.

Необычным методом поделился владелец Chrysler 300C. Для этого ему не понадобился ни веник, ни скребок, не щетка. Единственное необходимое средство – мощная аудиосистема в машине.

Как сообщалось, на выходные в Украине ожидается выпадение снега почти по всей территории страны.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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