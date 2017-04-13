Налог на дорогие авто придется платить по новым правилам

Юристы напомнили о важных нюансах и разобрались, можно ли "увильнуть" от уплаты

Удвоение размера минимальной зарплаты сказалось не только на ставках налога на недвижимость, но и на других налогах, в частности, налоге на дорогие автомобили. Причем, если в прежние годы этот налог многие не платили, доказав в суде неправомерность его начисления, то теперь таких случаев будет значительно меньше. Юристы прояснили подробности уплаты транспортного налога с дорогих авто в 2017 году, пишет UBR.

В отличие от налога на недвижимость, транспортный налог платится не за прошедший, а за текущий год. То есть, владельцы дорогих автомобилей (стоимостью выше 1,2 млн грн) не старше 2012 года выпуска получат от налоговой по месту регистрации машины до 1 июля 2017 года уведомление-решение о необходимости уплаты 25 тыс. грн.

"Плательщиками транспортного налога являются как юридические, так и физические лица, в том числе и нерезиденты, которые имеют зарегистрированные в Украине собственные легковые автомобили с момента выпуска которых не прошло 5 лет (включительно) а стоимость превышает 1,2 млн грн", — пояснил юрист MG TAX Никита Торубка.

В текущем году меняется расчетная среднерыночная стоимость авто для такого налогообложения. Так, если в 2016 году это было 750 минимальных зарплат (МЗП), то в нынешнем году этот порог снизили вдвое — до 375 "минималок". Соответственно, на 1 января (для расчета базы налогообложения берется именно эта дата) МЗП в 2016 году составляла 1378 грн и платить налог обязаны были те, чье авто было дороже 1,0335 млн грн. В 2017-ом при увеличении МЗП до 3200 грн пороговая сумма выросла до 1,2 млн грн. То есть, счастливчикам, чьи авто стоят, к примеру, 1,1 млн грн, и которые платили налог в прошлом году, в этом делиться с государством уже не придется.

В текущем году меняется расчетная среднерыночная стоимость авто для налогообложения.

Оценку среднерыночной стоимости машин проводят по специальной методике, утвержденной Кабмином: с учетом марки, модели, года выпуска, типа двигателя, объема цилиндров двигателя, вида топлива. На сайте Минэкономразвития есть специальный калькулятор, при помощи которого можно высчитать, придется ли платить налог.

По такой же методике из всего массива зарегистрированных машин будут отобраны те, которые подпадают под налогообложение. Причем эта методика не всегда соответствует реальности. Например, некоторые автосалоны в последнее время ставят акционную цену на машину, чтобы вписаться допустимые пределы 1,2 млн грн. К примеру, если по прайсу цена 1,3 млн, а ставят 1,1 млн грн, предоставляя клиенту скидку. Однако, если не доказать налоговикам, что машина стоит именно столько, а не так, как показывают расчеты МЭРТ, налог придется платить в любом случае.

Что будет если не платить?

На уплату налога после получения уведомления закон отводит 60 календарных дней. Тем, кто не вложился в срок, грозит финансовая санкция — уплата пени. Как пояснил юрист ICF Legal Service Олег Котляр, для неплательщиков транспортного налога предусмотрена пеня по общему правилу в соответствии со статьей 129 Налогового Кодекса.

Согласно новой редакции этой статьи, если орган ГФС сам начисляет налоговое обязательно (не в результате налоговой проверки), пеня начисляется со следующего рабочего дня после предельного периода уплаты налога. В том числе за период административного и/или судебного обжалования. Размер пени составляет 120% годовых учетной ставки НБУ (сейчас 14%), действующей на каждый календарный день просрочки, включая день погашения. Получается, что день просрочки будет стоить автовладельцу почти 12 грн.

"Более того, возникший долг дает право налоговым органам описывать имущество гражданина в залог, что не позволяет свободно распоряжаться им до полного погашения задолженности. Злостных неплательщиков в итоге ожидает погашение налогового долга за счет их имущества", — пояснила юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Галина Мельник.

Поэтому физлицам важно удостовериться, что полученное ими уведомление-решение будет оплачено в срок и по верным реквизитам, которые, к слову, довольно часто меняются.

Интересоваться получил ли адресат письмо-уведомление, налоговики не будут. Просто в определенный момент включат счетчик

Если плательщик такого уведомления не получал, юристы советуют убедиться, что оно не находится на почте по месту регистрации или места жительства. Ведь для того, чтобы решение стало согласованным, налоговому органу достаточно направить его по зарегистрированному или последнему известному месту проживания налогоплательщика без ошибок. Интересоваться получил ли адресат письмо, налоговики не будут. Просто в определенный момент включат счетчик.

По словам юристов, зачастую уведомления-решения теряются в процессе доставки, возникает просрочка, и гражданину отправляются документы уже с новыми суммами (штрафами и пенями), которые также могут потеряться.

"Если же вы получили такое решение после 1 июля, это является причиной для обжалования и дальнейшей отмены такого решения в суде", — говорит Никита Торубка.

Тем, кто не отреагировал на высланное ему налоговое уведомление-решение, высылается налоговое требование и активы владельца описываются в налоговый залог.

Транспортный налог можно попытаться отсудить, обжаловав решение ГФС. "Сложившаяся судебная практика крайне противоречива. Существует позиция, что изменения в любые элементы налогов и сборов не могут вноситься позднее, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в противном случае это можно считать нарушением принципа стабильности налогового законодательства. А значит, начисление налогов, изменения в которые были приняты как всегда "под елку", подлежит реализации лишь через год", — пояснил Торубка успехи некоторых автовладельцев, отстоявших свое право не платить налог в 2015-м.

Анализируя практику рассмотрения подобных дел в 2016-2017 годах, можно сделать вывод, что добиться отмены транспортного налога действительно возможно. Это подтверждается рядом судебных решений, в том числе и Высшего административного суда (К/800/4917/17, К/800/10935/16, К/800/8077/16).

Изменение базы исчисления накануне 2016 года (вместо машин с объемом двигателя свыше 3 л налог на роскошь привязали к стоимости авто) также позволял отсуживать свое право не платить.

Как отмечает адвокат АФ "Грамацкий и Партнеры" Виталий Тымчук, при внесении изменений в порядок начисления налога на роскошь 2017 года, законодатель повторил ошибки предыдущих лет. "Несмотря на отсутствие позиции ВСУ в данной категории споров, вполне вероятно, многочисленная судебная практика об отмене налога на роскошь в пользу налогоплательщиков будет и в 2017 году", — заметил Тымчук.

С другой стороны, есть судебные решения об отказе в отмене налогового уведомления-решения. Аргументация судов в таком случае проста: нет решения КСУ о признании изменений в Налоговый кодекс не соответствующими Конституции. Соответственно, решение налогового органа отвечает действующему законодательству. По словам Олега Котляра, суды все чаще отказывают в обжаловании решений-уведомлений налоговых инспекций, признавая автомобили объектами налогообложения.

В судебном споре с ГФС, как отмечает Никита Торубка, решающую роль играет законность действий налогового органа как в части вычисления суммы обязательств, так и в сроках уведомления налогоплательщика. Любое несоблюдение законодательства налоговым органом может стать основанием для отмены его решения. "Но надо помнить, что в таком случае речь идет только об отмене уведомления-решения налогового органа, а не об отмене налога для плательщика", — поясняет Торубка.

Важные нюансы

С 2011 года закон больше не обязывает оформлять нотариально заверенную доверенность на машину. Для управления чужим транспортным средством нужно иметь только права, техпаспорт и страховку. Однако многие задаются вопросом: кто должен платить транспортный налог — владелец или пользователь машины (например, арендатор)?

Юристы и налоговики дают четкий ответ: обязанность по оплате транспортного налога остается на доверителе, поскольку переход права собственности на автомобиль в таком случае не осуществляется.

Поэтому тем, кто продавал авто по доверенности (чтобы не платить высокие налоги при продаже), придется либо должным образом оформить сделку, либо платить транспортный налог.

Налоговый кодекс не предусматривает никаких исключений для владельцев дорогих автомобилей. То есть налог придется платить всем — студентам, инвалидам, пенсионерам, бизнесменам, общественным и благотворительным организациям и так далее. А значит, переписать транспорт на малоимущего и получить льготы не получится.

В ряде случаев возможно снизить суму налогового обязательства если доказать, что автомобиль не был объектом налогообложения на протяжении всего налогового периода. Так, если автомобиль куплен в течение года, то заплатить нужно за месяцы, которые остались до конца года с момента оформления права собственности, разделив 25 тыс. грн на 12 и умножив на количество оставшихся месяцев. Тогда за период с 1 января и до даты продажи автомобиля налог будет начислен предыдущему владельцу.

Налог придется платить всем — студентам, инвалидам, пенсионерам, бизнесменам, общественным и благотворительным организациям и так далее.

Но здесь следует помнить о важном нюансе: если автомобиль был продан уже после уплаты налога, тот не пересчитывается и не возвращается. Кроме того, если в текущем году вашему автомобилю исполняется пять лет с даты выпуска, то налог платится только за количество месяцев, предшествовавших этой дате.

В случае, когда по какой-то причине нет документов, подтверждающих дату выпуска машины, то отсчет пяти лет происходит с 1 января года, указанного в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Например, машина была зарегистрирована в 2012 году, значит платить за нее в 2017 не надо.

Также не надо платить за угнанный автомобиль. Налог возьмут после того, как машина будет найдена. Однако все эти вопросы имеют столько нюансов, особенно в части сумм и сроков оплаты, что юристы советуют консультироваться со специалистами в каждом конкретном случае.