Насколько подорожали самые бюджетные авто в Украине

Сегодня, 04:07

Некоторые бренды и вовсе исчезли, а модели – выросли в цене

Как выросли в цене самые доступные авто в Украине. Фото: autonews.com.ua
Как выросли в цене самые доступные авто в Украине. Фото: autonews.com.ua

Еще недавно в Украине за сумму в 200 тыс. грн можно было легко купить новый автомобиль. А в диапазоне от 140 до 270 тыс. грн таких было целых два десятка, передает AUTO-Consulting.

Однако в нынешнем году нескольких бюджетных моделей авто найти в продаже уже не выйдет. Зато, в перечне самых доступных появились новые модели.

Список доступных авто в прошлом году открывал самый-самый бюджетный UZ-Daewoo Matiz за 140 тыс. грн. Сегодня уже не существует такого бренда на украинском рынке. Вместо него – Ravon.

Однако, UZ-Daewoo Matiz на сайте "Богдан Авто" до сих пор продается. Все того же 2013 г.в. видно кто-то сгоряча завез в свое время слишком много этих малышей. Правда, цена на данную модель сегодня стартует уже со 149 тыс. грн. На рынке есть и еще один раритет в этом плане (несуществующего бренда): UZ-Daewoo Gentra. Цена на этот узбекский седан (в прошлой жизни Chevrolet Lacetti) стартует всего с 260 000 грн. А ведь это полноценный С-класс. Правда, 2014 г.в.

Следующим доступным автомобилем на отечественном рынке стал ZAZ Sens с ценой 182 210 грн. С прошлого года он подорожал больше, чем на 14 тыс. грн. Узбекский Ravon R2 с ценником от 189 000 грн. Наступает ему буквально на пятки. Причем, сегодня это самый доступный автомобиль с АКПП.

Практически сразу за Ravon R2 (по цене) расположился российский седан LADA Granta. Но тут МКПП. С прошлого года Granta, так же, как и наш Sens, подорожала немногим больше, чем на 14 тыс. грн. Но "живых" машин у дилеров практически нет, в отличие от украинских Sens’ов.

Настоящий (хоть и устаревший) внедорожник LADA 4×4, в пролом году стоил меньше 10 тыс. долларов. А сейчас, подорожав на 80 тыс. грн., — уже чуть больше десяти. И это теперь самый дорогой автомобиль среди доступных.

ZAZ Vida, по сравнению с прошлым годом, подорожал на 40 тыс. грн. Хотя, за такие деньги предлагаются модели не нынешнего, и не прошлого, а позапрошлого – 2015 г.в.
Примерно такая же ситуация с седаном Great Wall Voleex C30, который с прошлого года подорожал на 33 тыс. грн. Но это цена не за прошлогоднюю, и даже не за позапрошлогоднюю модель. Это акционная стоимость авто 2014 г.в.

Аналогично, подорожавший на 22 тыс. грн Great Wall Haval M2, тоже предлагают 2014 года выпуска.

Таким образом, за год количество доступных (до 10 тыс. долларов) авто на отечественном рынке сократилось ровно в два раза: с 20 до 10. Исчезло несколько доступных китайских моделей и одна автомобильная марка из Поднебесной – Zotye.

Кроме того, на сегодняшний день не доступен для покупки и классический ЗАЗ Lanos – олицетворение украинского народного автомобиля. Зато, в бюджетном сегменте переместился седан С-класса UZ-Daewoo Gentra, который раньше выходил за диапазон 10 000 долларов. Правда, такая радостная новость относится к авто 2014 г.в.
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