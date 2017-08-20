"Официалы" vs "гаражи": как выбрать идеальную СТО для своего авто

Ремонт автомобиля для автомобилиста можно сравнить с походом в больницу: и больно, и дорого, и нервотрепки много. Хорошо, если есть "свое", проверенное СТО, на котором и авто знают, и механику можно доверять, и сделают — как для себя: без замены лишних деталей, чтобы заработать. К сожалению, подобная роскошь есть не у всех. И многим автолюбителям приходится скитаться между различными СТО в поисках заветных "цены-качества". Тем более что ремонт иномарки, коих в Украине хватает, — удовольствие сегодня недешевое: детали заказывают из Америки или Европы за валюту.

Диагностировать или "лечить" своего "железного коня" автомобилист может у официальных дилеров или у их законных представителей, даже если авто не новое и куплено не в Украине. Впрочем, можно обращаться и к частным СТО, в народе называемых "гаражами", — которых не меньше, чем "официалов".

О том, что выигрывает и проигрывает автомобилист, обслуживаясь у официальных дилеров, нам рассказали директор СТО Анатолий Балауша, главный механик автопарка Александр Иваненко и механик СТО официального дилера Сергей Данько.

КОМУ БЕЗ ОФИЦИАЛОВ ПЛОХО

Чтобы сохранить гарантийное обслуживание после покупки нового авто, необходимо весь гарантийный срок (обычно 100 тыс. км пробега или 3 года) обслуживаться на официальном СТО. То же касается и кредитных авто: как правило, такой автомобиль нужно обслуживать только на официальной станции. Кстати, некоторые страховые, у которых вы покупаете КАСКО, это тоже требуют. Конечно, в первом случае можно сразу отказаться, но тогда авто будет сложнее продать: преимущество при продаже — сервисная книжка с обслуживанием только у официалов. При гарантийном ТО владелец платит только за расходные материалы (масла, фильтры). С кредитом "отвертеться" от официалов не получится, со страховой — можно выбрать более лояльную СК. После окончания гарантии от официалов отказываются 90% автомобилистов.

Гарантия — к "официалам"

ЖИРНЫЙ ПЛЮС: СЕРВИС

Главным и для многих — очень важным плюсом обслуживания у официалов является сервис. Вы приезжаете по записи, "жалуетесь" на проблему, сдаете ключи — и либо ждете пару часов в комнате ожидания, потягивая кофе или чай, пользуясь Wi-Fi и всеми благами комфортного ожидания. Либо, если ремонт долгий, многие сервисы вызывают такси, чтобы клиент не испытывал дискомфорт, а иногда (при длительном ремонте) выдают другое авто на замену. После ремонта на официальное СТО можно нажаловаться или похвалить: служба поддержки обязательно выясняет, что понравилось, а что — нет.

Еще один плюс — "сервисные кампании": многие производители бесплатно меняют "проблемные" детали, на которые жалуются во всем мире. Так, известный японский бренд заменил сцепления у всех автомобилей определенного года и определенной модели. Узнать о таких "кампаниях" можно, только обслуживаясь у официалов. Кстати, попасть на профильное СТО может любой желающий, даже прежде с ним не сталкивающийся.

ВОПРОС В ЦЕНЕ: ДЕТАЛИ И УСТАНОВКА

Главный аргумент автомобилистов — обслуживание у официалов дорогое. Так, средняя стоимость человеко-часов на профильном СТО — около 300 грн/час, в зависимости от сервиса. В "гараже" эта стоимость стартует от 150 грн/час. Дальше — детали. Официалы не поставят неоригинальную или купленную на разборке деталь на ваш автомобиль, а любая новая оригинальная деталь будет стоить в разы дороже. Например, оригинальное боковое стекло обойдется в 6—12 тыс. грн, еще около тысячи будет стоить работа по его установке. То же стекло, купленное на рынке, пусть и китайское или от машины, попавшей в ДТП, можно купить за 1,5—3 тыс. грн, а свой мастер установит его за 500 грн, попутно исправив пару мелочей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ На дорогах Украины все чаще появляются раритетные автомобили

Но у официалов есть свой плюс: гарантия. К тому же, при продаже оригинальная запчасть, установленная на официальном сервисе, будет обязательно указана в сервисной книжке, что сыграет свою положительную роль. В случае же некачественного ремонта официалы свои недочеты исправят быстрее, чем частник дядя Вася. Другими словами, доказать неправоту официалов проще, чем скандалить с частниками.

ВСЕ ЛИ МНЕ НУЖНО: СЛУШАЕМ МНЕНИЯ

Почти все, кто обслуживался на официальном сервисе, сталкивались с предложением заменить детали, которые можно не менять. "У меня что-то стучало в двигателе, — рассказывает киевлянка Лера Литовченко, обслуживающая свою КИА только на официальном сервисе с 2010 года. Поехала на официальный сервис, хоть авто и без гарантии уже. Насчитали 40 674 грн (!) — замена головки блока цилиндра. Я в этом ничего не понимаю, но сумма испугала. Друзья порекомендовали "другое мнение" — у частников. Частник Олег Иванович послушал двигатель и сразу сказал, что дело не в двигателе, а нужно было менять 1 подшипник, 2 соленблока, и 2 "какие-то железячки". В итоге все, еще с переобуванием, мне обошлось в 4600 грн".

К сожалению, эта ситуация очень распространенная, особенно для несведущих автомобилистов. Официалы могут заменить и целый узел, чтобы не возиться с его разборкой, разумеется, за счет клиента. Конечно, гарантировать, что того же не сделают частники невозможно, но у частных СТО нет таких возможностей "развернуться", и они держатся за каждого клиента. Специалисты рекомендуют: если нет желания отказываться от официалов, в любом случае провести "независимую диагностику". И если диагноз совпадет у официалов и частников — ремонтировать. Вот только проконтролировать ремонт официальные СТО не разрешают: вы сдаете своего "друга" и получаете обратно. У частников же особо щепетильные автолюбители смогут присутствовать при ремонте.