Opel подарил нидерландцу автомобиль за видеоролик с Человеком-пауком

Ролик победителя на тот момент посмотрели более 1,3 миллиона раз

Нидерландское подразделение компании Opel подарило мужчине автомобиль за один популярный ролик, выложенный на YouTube. Он выиграл в конкурсе, прикинувшись Человеком-пауком, который берет автомобиль на тест-драйв, – передает "Мотор".

Конкурс проводится "Опелем" в Нидерландах в рамках кампании Pay by View. Участники должны снять видео о том, как берут на тест Opel специальной серии Online Edition. Для борьбы за первое место и призовой хэтчбек Astra стоимостью 23 тысячи евро необходимо было собрать минимум 922 800 просмотров в YouTube.

Ролик победителя на момент написания заметки посмотрели более 1,3 миллиона раз.

Обладатели других призов конкурса будут определены после июня текущего года. Среди них есть еще два автомобиля: Karl Rocks и Corsa (предусмотрены за ролики с количеством просмотров не менее 589 900 и 739 600 раз соответственно).

Участники, которые наберут 24 200 просмотров, могут выиграть фирменный бокс Opel на крышу автомобиля. За видео с 5 160 просмотрами и больше будет подарена детская машинка Adam, а при трех тысячах — держатель для iPad.