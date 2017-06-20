Opel подарил нидерландцу автомобиль за видеоролик с Человеком-пауком

Сегодня, 05:52

Ролик победителя на тот момент посмотрели более 1,3 миллиона раз

Победитель. Фото: Opel
Победитель. Фото: Opel

Нидерландское подразделение компании Opel подарило мужчине автомобиль за один популярный ролик, выложенный на YouTube. Он выиграл в конкурсе, прикинувшись Человеком-пауком, который берет автомобиль на тест-драйв, – передает "Мотор".

Конкурс проводится "Опелем" в Нидерландах в рамках кампании Pay by View. Участники должны снять видео о том, как берут на тест Opel специальной серии Online Edition. Для борьбы за первое место и призовой хэтчбек Astra стоимостью 23 тысячи евро необходимо было собрать минимум 922 800 просмотров в YouTube.

Ролик победителя на момент написания заметки посмотрели более 1,3 миллиона раз.

Обладатели других призов конкурса будут определены после июня текущего года. Среди них есть еще два автомобиля: Karl Rocks и Corsa (предусмотрены за ролики с количеством просмотров не менее 589 900 и 739 600 раз соответственно).

Участники, которые наберут 24 200 просмотров, могут выиграть фирменный бокс Opel на крышу автомобиля. За видео с 5 160 просмотрами и больше будет подарена детская машинка Adam, а при трех тысячах — держатель для iPad.
видео, конкурс, ролики, YouTube, тест-драйв, автомобили, автомобиль, opel, видеоролик

Вы сейчас просматриваете новость "Opel подарил нидерландцу автомобиль за видеоролик с Человеком-пауком". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Как выглядит погоня полиции за подозреваемыми в реальной жизни

Сегодня, 01:18

Камера в машине полицейских зафиксировала совсем не "киношную" картинку

Мир

Американские летчики засняли впечатляющий "дрифт" авианосца

Вчера, 20:10

Боевое судно на полном ходу совершило опасный поворот, сильно накренившись на один борт

Наука и Технологии

Airbus обновил самый большой пассажирский самолет в мире

Вчера, 19:33

Авиастроители подарили новую жизнь лайнеру серийного производства А380

Авто

Opel Corsa. Фото:

ТОП-10 самых дешевых новых автомобилей в Украине

Вчера, 06:12

Сейчас в Украине можно купить авто на любой вкус, при наличии денег и желания – даже уникальную модель мирового рынка

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования