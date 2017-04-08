Почему полезно состоять в автоклубе: помощь "своим" как обязанность и ликбезы от бывалых

Рост автоклубного движения в Украине начался в середине нулевых. "В 2005—2007 гг. в Украину пришло кредитование. Народ стал брать займы и сметать машины — да так, что в автосалонах очереди стояли! — вспоминает один из основателей Союза автоклубов Дмитрий Ретроградъ (ветераны клубного движения помнят его еще под ником ДмитрийАвто). — Но новые владельцы машин вдруг сталкивались с проблемами, которые не могли решить самостоятельно. Пробито колесо, треснула фара, поменять масло — что с этим делать? Как бороться с гаишниками? Где лучше страховаться? Люди молодые, продвинутые, с доступом к интернету, начинали искать информацию там. В то время еще не было соцсетей, но были популярны форумы. Так и появлялись первые площадки для общения".

И несмотря на развитие соцсетей, автомобилисты по-прежнему предпочитают форумы — для них коммуникационным центром является форум на клубном сайте.

"Появились три основных вида клубов, — рассказывает еще один из отцов Союза автоклубов — Дядя Фара. — Во-первых, это клубы любителей конкретной марки или модели. Во-вторых — региональные клубы, объединяющие автолюбителей какого-нибудь города или области, вне зависимости от того, на чем они ездят. И в-третьих, клубы по интересам: стритрейсеров, внедорожников, любителей тюнинга, ретро-автомобилей и т. д.".

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ, ИЛИ ЗАЧЕМ КЛУБ

"Форум в клубе второстепенен, общаться можно и в соцсетях, — говорит Дядя Фара. — Главное в автоклубе — это взаимовыручка". Клубные машины, как правило, украшены наклейкой. И если такое авто оказалось у обочины со включенной "аварийкой", то проезжающий мимо собрат обязательно остановится помочь — если, конечно, он собрат по духу, а не просто формальный участник. Не помочь своему в сложной ситуации — для автоклубного движения один из "смертных грехов".

"Я, сколько бывало, стою на "аварийке", чтобы с кем-то спокойно пообщаться, всегда кто-нибудь из своих останавливается: "У тебя все в порядке?" — рассказывает Дядя Фара.

Если член клуба попадает в ДТП, туда же вскоре съезжаются и одноклубники — после аварии человек в шоке и растерянности. А так, пока он в себя пришел, здравомыслящие и опытные партнеры по клубу уже и свидетелей переписали, и с гаишниками пообщались, и эвакуацию машины организовали.

КОНСУЛЬТАЦИИ. Никуда не делась и функция передачи опыта. "Соцсети убили формат форумов, — делится Дмитрий Ретроградъ. — Они престали быть столь интересны, как раньше, многие из них распались". Сейчас клубное движение, по его словам, составляет 15% от того, что было на пике расцвета. Тем не менее на клубных форумах продолжаются обсуждения, есть разделы, посвященные актуальным темам — от замены колес до юрвопросов. Среди членов клуба нетрудно найти профессионалов в разных областях, которые могут дать совет. Автолюбитель-новичок может быстро пройти там "ликбез" по самым важным вопросам. Но и тем, кто за рулем десятилетия, купив машину новой для себя марки, есть смысл зарегистрироваться в соответствующем клубе: это убережет от многих "шишек".

ДЛЯ ДУШИ. Как и раньше, клубы остаются местом объединения людей. В их рамках проводится много встреч и поездок — развлекательные, познавательные, социально полезные. Дядя Фара приводит пример, как однажды они ездили в Полтаву мыть в музее самолеты или помогали детскому дому.

ОТКУДА БРАТЬ ДЕНЬГИ

Любая деятельность требует финансирования, и хостинг сайта — не исключение. Денежный вопрос автоклубы решают по-разному. Есть случаи, когда кто-то из энтузиастов клуба выступал фактически в качестве спонсора, создавая и поддерживая сайт за свои деньги. Но популярнее — метод добровольных взносов.

"На форуме кидается клич, что подходит время оплаты сайта: сбрасывайтесь кто сколько может. Народ скинулся — хостинг за год оплатили. Для тех, кто участвовал в оплате, может быть привилегия — например, право заходить в какой-то закрытый раздел форума, — рассказывает Дядя Фара. — А мы на встречах ставим "сундучок доброты".

Никто никого не контролирует: кто-то кинул "пятерку", кто-то — нет". Еще один из путей финансирования — пускать на сайт рекламу. Можно увидеть объявления такого рода: "Реклама помогает оплачивать счета за размещение сайта сообщества. Пожалуйста, отключите блокировку (расширения для браузеров, блокирующие рекламные окна. — Авт.".

ПЛАТНОЕ. Ряд клубов установили обязательные взносы для своих членов. Они могут быть чисто символическими (50—100 грн в год), но при большом числе участников набегает приличная сумма. Взамен участник получает клубную карточку, которая может давать ему определенные выгоды — например, скидки у партнеров клуба: СТО, автомагазины, автомойки и т. д. В этом отношении наше автоклубное движение следует за западными образцами с большим опозданием.

"В Европе участие в автоклубах платное. Но они гарантируют своим членам профессиональную помощь в сложных ситуациях и страховую защиту. Более того: например, немецкие клубы проводят краш-тесты, тестируют детские сиденья и т. д. В Великобритании занимаются лоббизмом законопроектов. Про один из клубов говорят, что это четвертая экстренная служба — после полиции, скорой помощи и пожарных", — рассказывает директор по маркетингу British Auto Club Роман Степановский. В нашей стране такого еще нет, но первые ласточки уже появляются.