Почему полезно состоять в автоклубе: помощь "своим" как обязанность и ликбезы от бывалых

8 Апреля 2017, 10:00

Кроме взаимопомощи, клубы интересны встречами и совместными поездками

Взаимовыручка. Члены клуба останавливаются помочь поломавшимся машинам с «родными» наклейками и «слетаются» на место ДТП
Взаимовыручка. Члены клуба останавливаются помочь поломавшимся машинам с «родными» наклейками и «слетаются» на место ДТП. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Рост автоклубного движения в Украине начался в середине нулевых. "В 2005—2007 гг. в Украину пришло кредитование. Народ стал брать займы и сметать машины — да так, что в автосалонах очереди стояли! — вспоминает один из основателей Союза автоклубов Дмитрий Ретроградъ (ветераны клубного движения помнят его еще под ником ДмитрийАвто). — Но новые владельцы машин вдруг сталкивались с проблемами, которые не могли решить самостоятельно. Пробито колесо, треснула фара, поменять масло — что с этим делать? Как бороться с гаишниками? Где лучше страховаться? Люди молодые, продвинутые, с доступом к интернету, начинали искать информацию там. В то время еще не было соцсетей, но были популярны форумы. Так и появлялись первые площадки для общения".

И несмотря на развитие соцсетей, автомобилисты по-прежнему предпочитают форумы — для них коммуникационным центром является форум на клубном сайте. 

"Появились три основных вида клубов, — рассказывает еще один из отцов Союза автоклубов — Дядя Фара. — Во-первых, это клубы любителей конкретной марки или модели. Во-вторых — региональные клубы, объединяющие автолюбителей какого-нибудь города или области, вне зависимости от того, на чем они ездят. И в-третьих, клубы по интересам: стритрейсеров, внедорожников, любителей тюнинга, ретро-автомобилей и т. д.".

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ, ИЛИ ЗАЧЕМ КЛУБ

"Форум в клубе второстепенен, общаться можно и в соцсетях, — говорит Дядя Фара. — Главное в автоклубе — это взаимовыручка". Клубные машины, как правило, украшены наклейкой. И если такое авто оказалось у обочины со включенной "аварийкой", то проезжающий мимо собрат обязательно остановится помочь — если, конечно, он собрат по духу, а не просто формальный участник. Не помочь своему в сложной ситуации — для автоклубного движения один из "смертных грехов".

"Я, сколько бывало, стою на "аварийке", чтобы с кем-то спокойно пообщаться, всегда кто-нибудь из своих останавливается: "У тебя все в порядке?" — рассказывает Дядя Фара.

Если член клуба попадает в ДТП, туда же вскоре съезжаются и одноклубники — после аварии человек в шоке и растерянности. А так, пока он в себя пришел, здравомыслящие и опытные партнеры по клубу уже и свидетелей переписали, и с гаишниками пообщались, и эвакуацию машины организовали.

КОНСУЛЬТАЦИИ. Никуда не делась и функция передачи опыта. "Соцсети убили формат форумов, — делится Дмитрий Ретроградъ. — Они престали быть столь интересны, как раньше, многие из них распались". Сейчас клубное движение, по его словам, составляет 15% от того, что было на пике расцвета. Тем не менее на клубных форумах продолжаются обсуждения, есть разделы, посвященные актуальным темам — от замены колес до юрвопросов. Среди членов клуба нетрудно найти профессионалов в разных областях, которые могут дать совет. Автолюбитель-новичок может быстро пройти там "ликбез" по самым важным вопросам. Но и тем, кто за рулем десятилетия, купив машину новой для себя марки, есть смысл зарегистрироваться в соответствующем клубе: это убережет от многих "шишек".

ДЛЯ ДУШИ. Как и раньше, клубы остаются местом объединения людей. В их рамках проводится много встреч и поездок — развлекательные, познавательные, социально полезные. Дядя Фара приводит пример, как однажды они ездили в Полтаву мыть в музее самолеты или помогали детскому дому.

ОТКУДА БРАТЬ ДЕНЬГИ

Любая деятельность требует финансирования, и хостинг сайта — не исключение. Денежный вопрос автоклубы решают по-разному. Есть случаи, когда кто-то из энтузиастов клуба выступал фактически в качестве спонсора, создавая и поддерживая сайт за свои деньги. Но популярнее — метод добровольных взносов.

"На форуме кидается клич, что подходит время оплаты сайта: сбрасывайтесь кто сколько может. Народ скинулся — хостинг за год оплатили. Для тех, кто участвовал в оплате, может быть привилегия — например, право заходить в какой-то закрытый раздел форума, — рассказывает Дядя Фара. — А мы на встречах ставим "сундучок доброты".

Никто никого не контролирует: кто-то кинул "пятерку", кто-то — нет". Еще один из путей финансирования — пускать на сайт рекламу. Можно увидеть объявления такого рода: "Реклама помогает оплачивать счета за размещение сайта сообщества. Пожалуйста, отключите блокировку (расширения для браузеров, блокирующие рекламные окна. — Авт.".

ПЛАТНОЕ. Ряд клубов установили обязательные взносы для своих членов. Они могут быть чисто символическими (50—100 грн в год), но при большом числе участников набегает приличная сумма. Взамен участник получает клубную карточку, которая может давать ему определенные выгоды — например, скидки у партнеров клуба: СТО, автомагазины, автомойки и т. д. В этом отношении наше автоклубное движение следует за западными образцами с большим опозданием.

"В Европе участие в автоклубах платное. Но они гарантируют своим членам профессиональную помощь в сложных ситуациях и страховую защиту. Более того: например, немецкие клубы проводят краш-тесты, тестируют детские сиденья и т. д. В Великобритании занимаются лоббизмом законопроектов. Про один из клубов говорят, что это четвертая экстренная служба — после полиции, скорой помощи и пожарных", — рассказывает директор по маркетингу British Auto Club Роман Степановский. В нашей стране такого еще нет, но первые ласточки уже появляются.
деньги, ДТП, форум, авто, машины, клуб, сайт, движение, объявления, взносы, поездки, автомобили, автомобиль, хостинг, участник

Вы сейчас просматриваете новость "Почему полезно состоять в автоклубе: помощь "своим" как обязанность и ликбезы от бывалых". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Ряполов Константин

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепровский

Киевляне наказали автомобилиста, припарковавшегося на тротуаре

31 Марта, 14:15

Соседи решили с помощью мусора проучить водителя, который нарушает правила парковки

Происшествия

В Киеве на Ревуцкого активисты продолжают блокировать строительство АЗС, фото Обозреватель

В Киеве на Ревуцкого активисты продолжают блокировать строительство АЗС

31 Марта, 23:47

Представители полиции, которые присутствовали на месте событий, заявляют, что никаких законных оснований для блокирования стройки нет

Авто

Процветают. Только в Киеве насчитали 300 нелегальных газовых заправок

Газ наступает и выигрывает: в связи с ростом цен на бензин, в Украине растет количество нелегальных газозаправок

1 Апреля, 10:00

Чем чревата заправка от нелегальных "бочек" и почему нельзя узнать качество газа, пока им не заправишься

Авто

Rolls-Royce подключил известных музыкантов к разработке машин

2 Апреля, 05:14

К разработке подключились музыканты The Who, The Kniks, Status Quo, The Rolling Stones ,сын продюсера The Beatles и певица Ширли Бэсси

Авто

Для своей безопасности. Не останавливайтесь на достигнутом — постоянно повышайте свое водительское мастерство

Где и как повысить свой уровень вождения: ТОП-5 самых актуальных автокурсов

2 Апреля, 10:00

На курсах учат ездить на скользкой дороге и чувствовать габариты

Происшествия

В Киеве нигерийцы без прав на BMW "смяли" авто с беременной женщиной

2 Апреля, 20:55

Пострадавшую срочно госпитализировали в 4-й роддом

Мир

На участке находятся 340 автомобилей, фото Century 21

В Канаде продают кладбище авто за миллион

2 Апреля, 21:45

На участке находятся 340 автомобилей

Авто

ЗАЗ собирается выпустить бюджетный кроссовер. Фото: из открытых источников

ЗАЗ собирается выпустить бюджетный кроссовер

3 Апреля, 04:45

Автоновинка будет построена на платформе "китайца" Chery Tiggo 3X

Днепр

В Днепре водитель протаранил забор и приземлился на крышу

3 Апреля, 11:32

Пьяный мужчина пытался самостоятельно перевернуть автомобиль на колеса

Донбасс

Контрабандиста задержали после погони. Фото: Госпогранслужба

На Донбассе контрабандист на "Урале" устроил голливудские гонки с пограничниками

3 Апреля, 12:08

Автомобиль без номеров перевозил груз орехов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования