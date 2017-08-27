Покупка б/у авто: как правильно проверить двигатель

Порой случается так, что при покупке идеальной по кузову машины другие агрегаты поедают бюджет с завидным аппетитом

Мотор состоит из огромного числа трущихся и движущихся элементов, при этом испытывающих высокие нагрузки. Узнать состояние двигателя визуально очень сложно — скрытые дефекты могут внешне никак себя не проявить. Но можно сократить риск ошибочной покупки, посмотрев ключевые точки, пишет AutoNews.

Открываем капот

В качестве верного психологического приема можно открыть капот автомобиля и вопросительно поглядеть на продавца, погрузившись в многозначительное молчание. Порядочный владелец не выдержит и сам начнет рассказывать, что и как делали под капотом в последнее время.

Следует также открутить масляную пробку и посмотреть на ее обратную сторону — никаких белых следов и эмульсии быть здесь не должно. Если они есть – значит, двигатель перегревали (причем неоднократно), блок цилиндров покоробило, прокладку пробило, антифриз попал в масло. Такой двигатель долго без капремонта не проживет.

Такой налет на обратной стороне пробки к неминуемому ремонту — двигатель был перегрет, и масло перемешалось с охлаждающей жидкостью

Нужно также обратить внимание на внешний вид подкапотки. Если ключевые агрегаты прикрыты декоративными пластиковыми накладками, их лучше снять держатся они либо на защелках, либо на паре-тройке болтиков. Намыт ли движок или имеет естественный налет пыли? Лучше, если бы это был как раз немытый мотор. На таком моторе легко найти следы течи, замасливаний или недавнего ремонта. Варианты с натертыми до блеска агрегатами должны насторожить. Либо хозяин действительно фанатичный чистоплюй, либо пытается скрыть какие-то неисправности.

Но подтеки масла еще не приговор (некоторые моторы начинают болеть такими недугами чуть ли не со второго-третьего года жизни), хотя уже первый повод для торга. Другое дело, когда масло или антифриз капает с автомобиля. В таком случае попахивает срочным ремонтом с заменой большого количества элементов. Недостаток антифриза и моторного масла — популярные причины смерти мотора.

Под декором скрывается истинное состояние мотора

Черный цвет масла на щупе и низкий уровень антифриза в системе – не показатель скорой кончины двигателя, но повод задуматься об отношении владельца к автомобилю, а также потребовать сервисную книгу и отследить интервалы замены расходников. Чаще всего у небрежных водителей ее не окажется. В таком случае рекомендуется не верить продавцу на слово, а проверить все самому или в сервисе.

Сложно адекватно оценить состояние мотора, не подняв автомобиль и не посмотрев на поддон картера. Это самая близкая к земле деталь двигателя и частенько страдает от небрежности водителя или дорожных служб. Заваренные или залепленные герметиком трещины на поддоне отнюдь не редкость. Стоит новая деталь дорого, меняется (особенно для передне- и полноприводных авто) сложно, да и удар, если он пришелся в поддон, возможно, передался и на другие детали. А если было "сквозное ранение", то, скорее всего, мотор успел поработать на сухую, пока водитель не обнаружил утечку.

Нужно также потрогать приводные ремни: не сильно ли они провисают при нажатии, нет ли видимых трещин? Если они начинают лохматиться или уже видны заломы — необходима срочная замена. Уделить внимание стоит и ремню ГРМ, особенно если его можно рассмотреть, не снимая защитных крышек. Его замена — дорогостоящая операция.

На многих двигателях можно визуально оценить состояние опор — подушек двигателя. Если на резине есть трещины и надрывы — готовьтесь расстаться с кругленькой суммой или мириться с вибрациями кузова. Если двигатель турбированный, нужно проверить турбокомпрессор и дополнительный радиатор интеркулера на предмет замасливания и утечек.

Оценить следует и состояние радиатора и его патрубков. Проблемы с радиатором могут сильно испортить впечатление от покупки автомобиля, особенно в жаркое время. Подтеки, следы антифриза, поврежденные соты самого радиатора, кривые крепления — повод задать соответствующие вопросы владелецу, например, когда он менял крышку радиатора.

Заводим мотор

Обязательно нужно посмотреть, что "говорят" пиктограммы и что пишет борткомпьютер при заведенном двигателе. Главная контрольная лампа — Check engine — должна погаснуть через несколько секунд после включения зажигания. Если нет, то придется ехать на компьютерную диагностику.

Check engine — контрольный индикатор желтого или оранжевого цвета в виде мотора

Идеальное время для проверки – когда двигатель холодный. При прогреве громче всего слышны все посторонние звуки, двигатель показывает все проблемы. По мере прогрева часть из них исчезает.

Обратить внимание нужно и на то, с какого оборота стартера двигатель заводится. Если долго, то, скорее всего, аккумулятору осталось немного или есть проблемы со стартером, системой питания или искрообразованием. Двигатель, даже холодный, должен заводиться, быстро.

При старте на холодную вполне нормально, что обороты выше, чем холостые, но при этом они не должны плавать в больших пределах, а двигатель захлебываться или троить. Сильная тряска уже заведенного мотора укажет либо на убитые подушки движка, либо на проблемы с системой питания и зажигания. Впрочем, у каждого мотора есть свои допуски по вибрациям и звукам. Универсального стандарта не существует. Если есть сомнения, лучше обратиться в специализированный сервис.

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Во время прогрева никаких металлических звуков или скрежета из мотора доноситься не должно. Громкий цокот (или тарахтение, словно дизель, но на бензиновом моторе) может сигнализировать о проблемах с компенсаторами клапанов, шум и свист из района навесного ремня — об износившихся подшипниках роликов, глухие звуки из-под клапанных крышек — о том, что пора отрегулировать клапаны, металлические бряцания из-под крышки ГРМ могут сигнализировать о необходимости скоро подтянуть цепь.

Когда двигатель прогрелся, обороты должны приблизиться к холостым и выровняться. Если обороты заметно плавают, скорее всего, придется почистить дроссельную заслонку, также проблема может оказаться в волюметре или свечах. Попробуйте резко нажать на газ: если мотор захлебнулся или начал троить, та же версия, плюс, возможно, простреливают высоковольтные провода зажигания.

Дым из выхлопной трубы и его цвет

Многое о здоровье мотора могут сообщить выхлопные газы. Сизый или голубоватый дым из трубы расскажет о необходимости замены маслосъемных колпачков, что приводит к постоянным падениям уровня моторного масла в системе — оно попадает в камеру сгорания. А если допустить пару-тройку существенных масляных голоданий мотора, можно попасть на капиталку.

Белый дым из трубы — к замене прокладок мотора, что повлечет его разбор. В цилиндры попадает антифриз или вода — признак того, что капремонт не за горами. Исключение: дым белого цвета в зимнее время или в первые минуты после старта двигателя считается нормой, так как свидетельствует о наличии конденсата в выхлопной системе. На прогретом двигателе в теплое время года этого быть не должно.

Если на улице тепло, а из трубы клубится белый дым, то движок ожидает перебор

Черный дым. Скорее всего, внутри двигателя скопилось большое количество сажи или же есть явные проблемы в топливной системе. Впрочем, и это не окончательные причины. В таком случае лучше отказаться от покупки. Исключение могут составить дизельные двигатели, тут, возможно, шалит топливный насос высокого давления. Но это очень недешевая запчасть.

Норма — небольшое облачко пара возле трубы и капельки конденсата на холостых или бледно-сизый дым на высоких оборотах.

Пока работает мотор, оценить можно и состояние выпускной системы — рык, сопение или прострелы скажут о проблемах, начиная от прокладок и заканчивая прогнившими элементами выпуска.

Электронная диагностика мотора

Многое расскажет электронная диагностика мотора, которую можно произвести как дилерским сканером, так и простым китайским Bluetooth-устройством, подключившись к диагностическому разъему OBD-II.

Наиболее часто встречающиеся неисправности — вышедшие из строя катализатор и лямбда-зонд в системе выпуска. И пусть сколько бы ни твердили "гаражные знатоки" о том, что машина и без них едет как пуля, расход топлива упал чуть ли не до нуля, не попадайтесь на подобные байки, а проведите аргументированный торг. Испорченный или удаленный катализатор может выйти боком во время прохождения теста на токсичность выхлопа. Кроме того, керамические внутренности катализатора могут попасть в двигатель, что порой случается и на свежих машинах. Известен случай с Kia Rio, когда человек на 100 000 км "попал" на капитальный ремонт как раз по вине рассыпающегося катализатора. Под гарантию эта проблема не подпадает.

Еще одна легко определяемая ошибка — пропуски зажигания по определенным цилиндрам. Тут варианты: свечи зажигания, катушки, высоковольтные провода — все это стоит денег и требует немедленного вмешательства.

Тест-драйв

Именно под нагрузками мотор может как проявить свои лучшие качества, так и дискредитировать состояние автомобиля и репутацию продавца. Работа тандема мотор-коробка — это важный показатель ухоженности автомобиля и его состояния. Обратить внимание нужно на возможные симптомы: толчки, рывки, вибрацию, запах в салоне (масло, топливо, выхлопные газы), внешние шумы как на средних, так и на высоких оборотах.

После поездки надо снова заглянуть под капот. Каким бы вылизанным до блеска мотор ни был, "уставшие" сальники или прокладки проявят себя.