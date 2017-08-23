Porsche представил новое поколение Cayenne

Основой для новоймодели в линецке послужила платформа MLB Evo, на которой уже выпущены Bentley Bentayga, Audi Q7

Porsche сообщила о полной готовности нового поколения Cayenne к серийному производству. Но перед этим новинку испытывали в различных климатических условиях. Всего тестовые машины накатали около 4,4 миллиона километров. Фото с этих испытаний - первые официальные изображения New Cayenne, которые распространила сама компания, пишет AUTO-Consulting.

До этого о дизайне нового поколения можно было догадываться по редким кадрам фотошпионов. В реальности Porsche Cayenne оказался именно таким, как и прогнозировали папарацци.

Основой для нового Cayenne послужила платформа MLB Evo, на которой уже выпущены Bentley Bentayga, Audi Q7. Кроссовер станет существенно легче. В моторную гамму войдут шестицилиндровые бензиновые, а также дизельные агрегаты. А вот V8 останется только у Turbo-версии, мощность которой составит 550 л.с. Но самой "заряженной" обещает быть даже не она, а версия с гибридной установкой суммарной мощностью 700 л.с.

Премьера нового Cayenne пройдет 29 августа. Следом он появится на Франкфуртском автосалоне в сентябре. Технические характеристики в Porsche предпочитают не расскрывать до премьеры.