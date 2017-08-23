Porsche представил новое поколение Cayenne

Сегодня, 04:17

Основой для новоймодели в линецке послужила платформа MLB Evo, на которой уже выпущены Bentley Bentayga, Audi Q7


Все фото предоставлены производителем

Все фото предоставлены производителем

Все фото предоставлены производителем

Все фото предоставлены производителем

Все фото предоставлены производителем

Все фото предоставлены производителем

Porsche сообщила о полной готовности нового поколения Cayenne к серийному производству. Но перед этим новинку испытывали в различных климатических условиях. Всего тестовые машины накатали около 4,4 миллиона километров. Фото с этих испытаний  - первые официальные изображения New Cayenne, которые распространила сама компания, пишет AUTO-Consulting.

До этого о дизайне нового поколения можно было догадываться по редким кадрам фотошпионов. В реальности Porsche Cayenne оказался именно таким, как и прогнозировали папарацци.

Основой для нового Cayenne послужила платформа MLB Evo, на которой уже выпущены Bentley Bentayga, Audi Q7. Кроссовер станет существенно легче. В моторную гамму войдут шестицилиндровые бензиновые, а также дизельные агрегаты. А вот V8 останется только у Turbo-версии, мощность которой составит 550 л.с. Но самой "заряженной" обещает быть даже не она, а версия с гибридной установкой суммарной мощностью 700 л.с.

Премьера нового Cayenne пройдет 29 августа. Следом он появится на Франкфуртском автосалоне в сентябре. Технические характеристики в Porsche предпочитают не расскрывать до премьеры.
фото, авто, Porsche, Cayenne

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