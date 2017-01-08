Представлен мощнейший Bentley в истории (фото)

Компания Bentley раскрыла новую версию купе Continental, ставшую самым мощным и быстрым серийным "Бентли" в истории. Модификация Supersports получила 700-сильный двигатель W12 с двумя турбинами, – передает "Мотор".



Прежде самым мощным и быстрым серийным "Бентли" была "заряженная" модификация Continental GT Speed с 642-сильным битурбо двигателем W12 объемом шесть литров. До "сотни" такой автомобиль разгоняется за 4,1 секунды и набирает 332 километра в час максимальной скорости.



Шестилитровый агрегат с 1016 Нм крутящего момента соединен с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Полноприводная двухдверка (по умолчанию система полного привода распределяет тягу в соотношении 40/60 в пользу задней оси) массой 2750 килограммов набирает 96 километров в час за 3,4 секунды и разгоняется до 336 километров в час.



Позже появится и открытый вариант Continental Supersports. При почти 2900 килограммах массы он сможет разгоняться с места до 96 километров в час за 3,7 секунды и до максимальных 330 километров в час.

Для серии Continental Supersports в "Бентли" подготовили также продвинутую систему контроля тяги от хардкорной модификации Continental GT3-R, которая по отдельности притормаживает задние и передние колеса в поворотах, повышая точность прохождения. Вместе с тем инженеры марки ослабили "хватку" трекшн-контроля.



Другими особенностями версии Supersports стали 21-дюймовые диски с шинами 275/35, карбон-керамические тормоза, новый обвес с карбоновыми аэродинамическими элементами и широкий спойлер на крышке багажника. В салоне примечательны особый руль с курсовой меткой, а также комбинированная отделка кожей и алькантарой.



Продажи Continental Supersports начнутся в 2017 году. Цены пока не сообщаются.