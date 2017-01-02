Социальный ролик о ДТП шокировал сеть (видео)

Поучительный социальный ролик о причинах и последствиях ДТП, опубликованный в Facebook, шокировал сеть.

На видео нет никаких нравоучений, а лишь демонстрация катастрофических результатов необдуманных действий водителей.

Призываем всех водителей действовать взвешенно и всегда помнить о безопасности как себя и своих пассажиров, так и всех участников дорожного движения.