Социальный ролик о ДТП шокировал сеть (видео)
Видео демонстрирует катастрофические последствия необдуманных действий водителей
Поучительный социальный ролик о причинах и последствиях ДТП, опубликованный в Facebook, шокировал сеть.
На видео нет никаких нравоучений, а лишь демонстрация катастрофических результатов необдуманных действий водителей.
Призываем всех водителей действовать взвешенно и всегда помнить о безопасности как себя и своих пассажиров, так и всех участников дорожного движения.
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