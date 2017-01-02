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Социальный ролик о ДТП шокировал сеть (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7846/73_main.1483095499.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/73_tn.1483095499.jpg Авто Видео демонстрирует катастрофические последствия необдуманных действий водителей

Социальный ролик о ДТП шокировал сеть (видео)

Сегодня, 05:16

Видео демонстрирует катастрофические последствия необдуманных действий водителей


Поучительный социальный ролик о причинах и последствиях ДТП, опубликованный в Facebook, шокировал сеть.

На видео нет никаких нравоучений, а лишь демонстрация катастрофических результатов необдуманных действий водителей.

Призываем всех водителей действовать взвешенно и всегда помнить о безопасности как себя и своих пассажиров, так и всех участников дорожного движения.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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