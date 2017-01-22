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Стало известно, почему в Украине закончились "Ланосы" http://www.segodnya.ua/img/article/7904/97_main.1485022069.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/97_tn.1485022069.jpg Авто Самый "народный" автомобиль не производился 10 месяцев

Стало известно, почему в Украине закончились "Ланосы"

Сегодня, 04:13

Самый "народный" автомобиль не производился 10 месяцев

ЗАЗ &quot;Ланос&quot;. Фото: autonews.com.ua
ЗАЗ "Ланос". Фото: autonews.com.ua

Продажи ЗАЗ "Ланос" в Украине приостановлены. Сейчас у дистрибьюторов автомобилей в наличии нет. И когда появятся, неизвестно.

В "УкрАвто" – компании, которая владеет ЗАЗом, – заявили, что продажи могут восстановиться, но не ранее второй половины 2017 года.

А причина в том, что 10 месяцев 2016 "Ланосы" не выпускались, шла распродажа состава 2015 года, в котором, кстати, АвтоЗАЗ работал тоже только около полугода.

В последнее время автомобили ЗАЗ, несмотря на низкую цену, продаются не очень хорошо. По итогам 2016 ни одна из моделей, которая собирается в Запорожье, не вошла в рейтинг самых популярных автомобилей в Украине.

Однако ЗАЗ "Ланос" входит в ТОП-10 самых дешевых автомобилей в Украине. На сегодня в списке бюджетных машин остались другие модели ЗАЗ – "Сенс", Vida и Forza.
Украина, ЗАЗ, производство, ланос, автомобили, автопром, lanos

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