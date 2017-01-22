Стало известно, почему в Украине закончились "Ланосы"
Самый "народный" автомобиль не производился 10 месяцев
Продажи ЗАЗ "Ланос" в Украине приостановлены. Сейчас у дистрибьюторов автомобилей в наличии нет. И когда появятся, неизвестно.
В "УкрАвто" – компании, которая владеет ЗАЗом, – заявили, что продажи могут восстановиться, но не ранее второй половины 2017 года.
А причина в том, что 10 месяцев 2016 "Ланосы" не выпускались, шла распродажа состава 2015 года, в котором, кстати, АвтоЗАЗ работал тоже только около полугода.
В последнее время автомобили ЗАЗ, несмотря на низкую цену, продаются не очень хорошо. По итогам 2016 ни одна из моделей, которая собирается в Запорожье, не вошла в рейтинг самых популярных автомобилей в Украине.
Однако ЗАЗ "Ланос" входит в ТОП-10 самых дешевых автомобилей в Украине. На сегодня в списке бюджетных машин остались другие модели ЗАЗ – "Сенс", Vida и Forza.
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