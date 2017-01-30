ТОП-10 самых популярных кроссоверов

Сегодня, 04:45

На первое место в рейтинге забралась Honda CR-V

Названы 10 самых популярных кроссоверов. Фото: autonews.com.ua
Названы 10 самых популярных кроссоверов. Фото: autonews.com.ua

Журналисты портала focus2move составили рейтинг самых популярных кроссоверов в мире по итогам 2016 года. Первое место в данном ТОП-е занял автомобиль Honda CR-V. В общей сложности за минувший год было реализовано 752 тысячи 670 машин CR-V, что на 5,8% выше, чем было в 2015-м году, передает Autonews.

Второе место в данном рейтинге занимает Toyota RAV4 – 723 тысячи 988 единиц машин, проданных на мировом рынке за минувший год, а первую тройку замкнул Hyundai Tucson – 639 тысяч 53 автомобиля.

В десятку самых продаваемых автомобилей сегмента SUV в мире за 2016-й год также вошли следующие модели кроссоверов и внедорожников: Haval H6, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Roque и Ford Escape.
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